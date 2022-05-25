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«Роскосмос» обозначил интересующие его космические заводы Украины

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КБ «Южное»
Главный корпус КБ «Южное».
Источник изображения: rvsn.ruzhany.info

«Роскосмос» обозначил интересующие его космические предприятия Украины. Соответствующий список опубликован на сайте госкорпорации.

В госкорпорации напомнили, что ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об интересе к космическим предприятиям Украины, где можно «наладить нормальную жизнь, восстановить производство и дать рабочие места».

Согласно материалам, госкорпорацию в Днепре интересуют конструкторское бюро «Южное» и завод «Южмаш», в Киеве — предприятия «Арсенал», «Киевприбор» и Киевский радиозавод, в Харькове — научно-производственное предприятие «Хартрон-Аркос», специальное конструкторское бюро «Полисвит» и научно-производственное предприятие «Объединение Коммунар».

В мае Рогозин показал воронку от российской ракеты «Сармат» и призвал агрессоров быть вежливее с Россией.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Сармат МБР
Компании
Роскосмос
Южмаш
Персоны
Рогозин Дмитрий
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