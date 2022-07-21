Россия отказалась от последней подводной лодки с плавательным бассейном

Всего таких подлодок построили шесть штук, а за высоту девятиэтажного дома и необычное устройство они получили прозвища «водовоз» и «плавучий «Хилтон». Каждая субмарина некогда несла по 200 ядерных боеголовок. Причины списания не совсем ясны.

Подводную лодку «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава российского флота, сообщил источник РИА Новости в ВПК. В дальнейшем ее утилизируют. Формально субмарину ввели в строй ВМФ в 1980 году (реальная морская служба началась на год позже), 42 года назад. В 2002-м ее перевооружали для испытаний «Булавы», твердотопливной ракеты для АПЛ. В 2017-2018 годах сообщалось о ее заводском ремонте. То, что, несмотря на недавний ремонт, лодку списывают, может указывать на какие-то не озвученные публично проблемы с эксплуатацией.

Это последняя находившаяся в активном составе флота крупнейшая подлодка в мире. Ее длина — 172 метра, ширина — 23,3 метра. Высота субмарины примерно равна высоте девятиэтажного дома. Максимальная скорость достигается в подводном положении и доходит до 50 километров в час. Мощность двух атомных реакторов (тепловая) — 0,38 гигаватта. При экипаже в 165 человек подлодка могла находиться в автономном плавании 120 суток без перерыва.

Ракетная палуба АПЛ «Дмитрий Донской». Под ней находилось 20 МБР с десятью атомными боеголовками каждая, Источник изображения: Слава Степанов

Лодки проекта 941 «Акула» вводили в строй в 1981-1989 годах. По целому ряду признаков они резко отличаются от всех остальных атомных подводных лодок в мире. Обычно у АПЛ два корпуса: один — прочный, внутренний, второй — легкий, внешний. Между ними в норме находятся цистерны балласта, за счет наполнения которых подлодка и погружается.

Общая схема АПЛ этого проекта. Желтым показано пять прочных корпусов, два самых крупных из которых расположены по катамаранной схеме. Ракеты размещены между главной парой корпусов Источник изображения: Wikimedia Commons

У «Акул» — пять прочных корпусов (из титана), соединенных специальными переходами. Это необходимо для повышения живучести лодки в случае любых катастрофических событий. Кроме того, у нее необычайно большой объем балластных цистерн: в погруженном состоянии она имеет водоизмещение 48 тысяч тонн, и примерно половина из них приходится на воду. За это субмарину иронически называли «водовоз».

Комната отдыха АПЛ «Дмитрий Донской», Источник изображения: Слава Степанов

В то же время следует отметить, что огромные размеры, прочность и запас плавучести не только делали лодку дороже, но и давали ей возможности, отсутствующие у любых других. Из-за запаса плавучести субмарина, прижавшись к полярному льду и продув цистерны, взламывает корпусом лед толщиной до двух с половиной метров. Следовательно, она может находиться в любой точке Северного Ледовитого океана, что предельно затрудняет ее обнаружение флотами других стран. АПЛ постройки других государств настолько толстый лед проламывать не могут. В 1995 году всплытие и стрельбу лодка такого типа провела с Северного полюса (о чем есть фильм).

Помимо этого, большие размеры подлодки позволили ей обеспечить большую автономность и позитивные условия для обитаемости. На таких субмаринах есть не только сауна, но и бассейн (впрочем, очень скромный), и тренажерный зал (теоретически это полезно в длительных плаваниях, снижающих физическую форму экипажа). За удобства для жизни подводников субмарину во флоте называли «плавучим «Хилтоном».

Тренажерный зал АПЛ «Дмитрий Донской»,(на семь человек) Источник изображения: Слава Степанов

Сегодня сходную роль в российском флоте играют АПЛ проекта «Борей» и «Борей-А». По подводному водоизмещению они вдвое меньше «Акул», поэтому оснащены всего одним реактором примерно того же типа, что «Акулы». При этом несут 16 более легких ракет «Булава», имеющие по шесть-десять боеголовок каждая. В теории она способна нести 96-160 боеголовок. Одна «Акула» несла 200 боеголовок. Кроме того, они заметно менее шумные. То есть по соотношению водоизмещения к боевым возможностям новые лодки выглядят несколько лучше. На сегодня флоту их передано пять, еще пять строят.

Однако длительность автономного плавания «Бореев» — 90 суток, что на месяц меньше, чем у «Акул». Теоретически и их способность пробивать лед перед всплытием (такое пробитие нужно для начала ракетных стрельб) может быть несколько меньше.