Войти
Naked Science

Россия отказалась от последней подводной лодки с плавательным бассейном

165
0
0
Подлодка «Дмитрий Донской», с июля 2022 года выведенная из состава флота
Подлодка «Дмитрий Донской», с июля 2022 года выведенная из состава флота.
Источник изображения: Слава Степанов

Всего таких подлодок построили шесть штук, а за высоту девятиэтажного дома и необычное устройство они получили прозвища «водовоз» и «плавучий «Хилтон». Каждая субмарина некогда несла по 200 ядерных боеголовок. Причины списания не совсем ясны.

Подводную лодку «Дмитрий Донской» вывели из боевого состава российского флота, сообщил источник РИА Новости в ВПК. В дальнейшем ее утилизируют. Формально субмарину ввели в строй ВМФ в 1980 году (реальная морская служба началась на год позже), 42 года назад. В 2002-м ее перевооружали для испытаний «Булавы», твердотопливной ракеты для АПЛ. В 2017-2018 годах сообщалось о ее заводском ремонте. То, что, несмотря на недавний ремонт, лодку списывают, может указывать на какие-то не озвученные публично проблемы с эксплуатацией.

Это последняя находившаяся в активном составе флота крупнейшая подлодка в мире. Ее длина — 172 метра, ширина — 23,3 метра. Высота субмарины примерно равна высоте девятиэтажного дома. Максимальная скорость достигается в подводном положении и доходит до 50 километров в час. Мощность двух атомных реакторов (тепловая) — 0,38 гигаватта. При экипаже в 165 человек подлодка могла находиться в автономном плавании 120 суток без перерыва.

Ракетная палуба АПЛ «Дмитрий Донской». Под ней находилось 20 МБР с десятью атомными боеголовками каждая,

Источник изображения: Слава Степанов

Лодки проекта 941 «Акула» вводили в строй в 1981-1989 годах. По целому ряду признаков они резко отличаются от всех остальных атомных подводных лодок в мире. Обычно у АПЛ два корпуса: один — прочный, внутренний, второй — легкий, внешний. Между ними в норме находятся цистерны балласта, за счет наполнения которых подлодка и погружается.

Общая схема АПЛ этого проекта. Желтым показано пять прочных корпусов, два самых крупных из которых расположены по катамаранной схеме. Ракеты размещены между главной парой корпусов

Источник изображения: Wikimedia Commons

У «Акул» — пять прочных корпусов (из титана), соединенных специальными переходами. Это необходимо для повышения живучести лодки в случае любых катастрофических событий. Кроме того, у нее необычайно большой объем балластных цистерн: в погруженном состоянии она имеет водоизмещение 48 тысяч тонн, и примерно половина из них приходится на воду. За это субмарину иронически называли «водовоз».

Комната отдыха АПЛ «Дмитрий Донской»,

Источник изображения: Слава Степанов

В то же время следует отметить, что огромные размеры, прочность и запас плавучести не только делали лодку дороже, но и давали ей возможности, отсутствующие у любых других. Из-за запаса плавучести субмарина, прижавшись к полярному льду и продув цистерны, взламывает корпусом лед толщиной до двух с половиной метров. Следовательно, она может находиться в любой точке Северного Ледовитого океана, что предельно затрудняет ее обнаружение флотами других стран. АПЛ постройки других государств настолько толстый лед проламывать не могут. В 1995 году всплытие и стрельбу лодка такого типа провела с Северного полюса (о чем есть фильм).

Помимо этого, большие размеры подлодки позволили ей обеспечить большую автономность и позитивные условия для обитаемости. На таких субмаринах есть не только сауна, но и бассейн (впрочем, очень скромный), и тренажерный зал (теоретически это полезно в длительных плаваниях, снижающих физическую форму экипажа). За удобства для жизни подводников субмарину во флоте называли «плавучим «Хилтоном».

Тренажерный зал АПЛ «Дмитрий Донской»,(на семь человек)

Источник изображения: Слава Степанов

Сегодня сходную роль в российском флоте играют АПЛ проекта «Борей» и «Борей-А». По подводному водоизмещению они вдвое меньше «Акул», поэтому оснащены всего одним реактором примерно того же типа, что «Акулы». При этом несут 16 более легких ракет «Булава», имеющие по шесть-десять боеголовок каждая. В теории она способна нести 96-160 боеголовок. Одна «Акула» несла 200 боеголовок. Кроме того, они заметно менее шумные. То есть по соотношению водоизмещения к боевым возможностям новые лодки выглядят несколько лучше. На сегодня флоту их передано пять, еще пять строят.

Однако длительность автономного плавания «Бореев» — 90 суток, что на месяц меньше, чем у «Акул». Теоретически и их способность пробивать лед перед всплытием (такое пробитие нужно для начала ракетных стрельб) может быть несколько меньше.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Дмитрий Донской
Проекты
941 Акула
955 Борей
Ядерный щит
Похожие новости
21.07.2022
Самый большой в мире атомоход остался в боевом составе ВМФ России
24.02.2020
The National Interest (США): эта субмарина способна уничтожить весь человеческий род (или почти весь)
04.07.2018
Приняли залпом
12.01.2012
Эксперты: ввод в строй новой АПЛ компенсирует «Екатеринбурга»
26.12.2011
Пуск "Булавы" с "Юрия Долгорукого" позволяет принять их на вооружение
23.06.2010
Горизонт в тумане неизвестности
18.03.2009
МИНОБОРОНЫ: ПРИЧИНА НЕУДАЧНОГО ПУСКА "БУЛАВЫ" - БРАКОВАННЫЙ ПИРОПАТРОН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 06:40
  • 29318
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.07 04:43
  • 2
ВМС Индии сняли с вооружения ДЭПЛ класса "Кило"
  • 21.07 04:35
  • 2
Конкурент Су-75 и F-35 из Южной Кореи впервые взлетел
  • 21.07 03:01
  • 9
Путин заявил о скромных результатах «Ростеха»
  • 21.07 01:22
  • 2
Шойгу поручил группировке "Запад" активнее бороться с украинскими беспилотниками и обстрелами
  • 20.07 15:22
  • 153
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 20.07 09:59
  • 1
Раскрыты сроки начала ремонта «Адмирала Кузнецова»
  • 20.07 09:26
  • 1
Армения синхронно попала в поле зрения разведок России и США
  • 20.07 09:10
  • 1
Россия создает новый антизападный альянс
  • 20.07 04:59
  • 34
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 20.07 01:10
  • 1
Как закрыть небо для американских ракет
  • 20.07 01:09
  • 115
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 19.07 21:46
  • 1
В Чечне заявили о необходимости разместить системы ПВО в горах
  • 19.07 19:53
  • 61
Высокоточная управляемая ракета армии США рекордной дальности
  • 19.07 19:31
  • 1
Управляемые снаряды "Торнадо-С" превосходят аналогичные боеприпасы HIMARS