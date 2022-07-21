Источник: самую большую в мире АПЛ "Дмитрий Донской" вывели из состава ВМФ

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) "Дмитрий Донской" (проект 941 УМ "Акула", по классификации НАТО SSBN Typhoon) выведена из боевого состава ВМФ России и будет утилизирована, сообщил РИА Новости источник в военно-промышленном комплексе.

АПЛ "Дмитрий Донской" вошла в боевой состав ВМФ СССР в 1980 году и являлась головной лодкой проекта 941. Всего тогда было построено шесть субмарин данного проекта. В 2002 году лодка была модернизирована и перевооружена на "Булаву" для испытаний этой ракеты перед принятием на вооружение. По сегодняшний день является самой большой по водоизмещению подлодкой в мире – 48 тысяч тонн.

"Подводная лодка "Дмитрий Донской" выведена из боевого состава флота и подлежит утилизации", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что имя Дмитрий Донской уже присвоено другой стратегической атомной подводной лодке класса "Борей-А" (проект 955А), которая заложена в прошлом году на "Севмаше".