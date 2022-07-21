Минобороны Эстонии: Таллин получит от ЕС 135 млн. евро за поставленное Украине оружие

Парад эстонских войск в Нарве в день независимости Эстонии.

ЦАМТО, 20 июля. Эстония получит от Евросоюза 135 млн. евро за поставленное на Украину оружие, на эти средства она сможет закупить новое вооружение.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 20 июля канцлер Министерства обороны Кусти Салм.

Агентство напоминает, что Еврокомиссия предложила дополнительно выделить 500 млн. евро на военную помощь Украине. Таким образом, общее финансирование ЕС военной помощи Украине достигло 2,5 млрд. евро.

По словам К.Салма, в общей сложности Эстония поставила Украине военную помощь на сумму 250 млн. евро. "Евросоюз уже одобрил пять из этих 500-миллионных пакетов с начала событий на Украине, и поскольку Эстония была одной из самых первых, кто предоставил масштабную военную помощь, мы получим оттуда 135 млн. евро и восстановим наши запасы", – сказал К.Салм порталу государственного телерадиовещания ERR.

Он также отметил, что из следующих пакетов помощи, которые еще не распределены между государствами ЕС, Эстония получит дополнительные средства.

К.Салм подчеркнул, что эти деньги пойдут на восстановление запасов вооружения, которые Эстония предоставила Украине. "Возможно, они пойдут на дополнительные закупки противотанковых мин и противотанковых ракет", – добавил он.