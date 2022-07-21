Второй серийный АПРКСН «Генералиссимус Суворов» приступил к прохождению заводских ходовых испытаний

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Атомный подводный ракетный крейсер проекта 955А "Генералиссимус Суворов" приступил к прохождению заводских ходовых испытаний, впервые покинув территорию Севмаша и выйдя в открытое море. Об это сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

Второй серийный "Борей-А" начал прохождение ходовых испытаний на одном из морских полигонов Северного флота в Белом море. На первом этапе экипаж и представители Севмаша должны определить соответствие ракетоносца проектным характеристикам. Сколько продлятся испытания пока неизвестно, после заводских последуют государственные с проведением стрельб, но получила подтверждение ранее озвученная информация, что "Генералиссимус Суворов" войдет в боевой состав флота до конца года.

Атомная подлодка "Генералиссимус Суворов" впервые вышла с судоверфи "Севмаша" на заводские ходовые испытания в Белое море. В ходе них будут определены мореходные и эксплуатационные качества субмарины на соответствие проектным характеристикам

- приводит ТАСС слова источника.

"Генералиссимус Суворов" - второй серийный атомный ракетоносец стратегического назначения модернизированного проекта "Борей-А". Заложен 26 декабря 2014 года, выведен из эллинга 25 декабря 2021 года, спущен на воду 11 января 2022 года. Водоизмещение подводное - 24000 тонн, глубина погружения - 480 метров, экипаж - 107 человек, автономность - 90 суток, подводная скорость - 29 узлов. На вооружении БРПЛ Р-30 Булава, торпеды калибра 533 мм, торпедоракеты РПК-6М "Водопад".

На сегодняшний день в составе ВМФ РФ несут службу пять "Бореев", из них три проекта 955 (Борей) 4-го поколения - стратегические ракетные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", а также два подводных ракетоносца модернизированного проекта "Борей-А" - "Князь Владимир" и "Князь Олег".

Кроме "Генералиссимуса Суворова", который готовится к прохождению швартовных и ходовых испытаний, еще четыре субмарины проекта "Борей-А" находятся на различных этапах постройки - "Император Александр III" (заложен 18 декабря 2015 года), "Князь Пожарский" (заложен 23 декабря 2016 года), "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской" (заложены в один день 23 августа 2021 года).