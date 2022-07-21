Настоящая публикация – продолжение статьи профессора Лодзинского университета доктора Роберта ЧУЛДА (Robert Czulda). В первой части автор рассмотрел задачи и возможности ВМС стран Балтии, а также некоторые перспективы развития ВМС Эстонии. Данный отрывок также начинается с планов командования «Меревяги».

Помимо технологических изменений, Эстония также инициировала организационные преобразования. В январе 2023 года пройдет объединение военно-морских подразделений оборонного ведомства (Merevägi) и Департамента полиции и погранохраны (Politseija Piirivalveamet, PBGB). Как следствие, будут объединены два отдельных оперативных центра: гражданский Центр морского наблюдения и военный Центр морских операций. Это крупнейшая государственная реформа на ближайшую перспективу. Основная цель состоит в том, чтобы улучшить ситуационную осведомленность Эстонии, снизить риск дублирования и повысить национальную готовность. Морские спасательные операции останутся в ведении PBGB, в то время как морская ситуационная осведомленность, наблюдение за морской границей и контроль за загрязнением окружающей среды вместе с соответствующими судами передадут «Меревяги».

Корабль погранохраны Эстонии PVL-101 KINDRAL KURVITS

Помимо новых задач, «Меревяги» получит доступ к основным судам PBGB, в частности, к 64-метровому PVL-101 KINDRAL KURVITS (в эксплуатации с 2012 года) и 24-метровому VALVE (2008 год) для очистки от загрязнений; а также 30-метровому патрульному катеру PVL-103 PIKKER (1996 год) и гибридно-двигательному PVL-203 RAJU (2018 год). Две последние упомянутые единицы могут выполнять несколько задач, таких как поиск и спасение, борьба с загрязнением, пожарные и гидрографические миссии. PBGB, по-прежнему, получит право использовать некоторые корабли «Меревяги» для поддержки собственных операций.

Катер PVL-203 RAJU с гибридным двигателем

Планы будущих приобретений относительно ограничены, хотя текущее нападение России на Украину может расширить нынешнюю позицию. Еще в октябре 2021 г. министр обороны Эстонии Калле ЛААНЕТ (Kalle LAANET) намекнул, что Таллин хочет повысить свой потенциал национальной обороны, в том числе в военно-морской сфере. В том же месяце эстонский Центр оборонных инвестиций (Estonian Centre for Defence Investment, ECDI) подписал контракт с Proteus Advanced Systems, совместным предприятием, состоящим из Israel Aerospace Industries (IAI) и ST Engineering Land Systems, на оснащение Силы обороны Эстонии противокорабельными ракетными комплексами BLUE SPEAR (5G SSM) с максимальной дальностью стрельбы 290 км. Позднее, в декабре того же года, Эстония получила первую партию морских мин, доставленных из Финляндии.

Выяснилось также, что в Эстонии есть пилотный проект по строительству беспилотных судов. Никаких подробностей пока не сообщается, за исключением намерения спустить на воду первый корабль в 2026 году. Это стремление кажется реалистичным, поскольку Эстония уже имеет значительный опыт в области беспилотных решений. Помимо Milrem Robotics – лидера международного консорциума с задачей разработать стандартизированный европейский iMUGS (Integrated Modular Unmanned Ground System) – Эстония уже спроектировала NYMO - гражданский, автономный корабль, который был разработан Таллинским технологическим университетом. Прототип запустили в 2019 году

Экспериментальное автономное судно NYMO

ВМС Латвии

Латвия имеет вторую по протяженности прибрежную зону среди стран Балтии (чуть менее 500 км). Бывший норвежский минный заградитель (тип VIDAR) A-53 VIRSAITIS (на вооружении с 2003 года) и бывшее голландское (тип BUYSKES) гидрографическое судно A-90 VARONIS (на вооружении с 2004 года) являются двумя основными единицами ВМС Латвии (Latvijas Jūras spēki).

Минный заградитель A-53 VIRSAITIS ВМС Латвии

В период с 2011 по 2014 год компания Jūras spēki ввела в эксплуатацию пять патрульных кораблей SWATH проекта SKRUNDA – два были построены в Германии (P-05 SKRUNDA и P-06 CĒSIS) и три в Латвии (P-07 VIESĪTE, P-08 JELGAVA и P-09 RĒZEKNE). Дальнейшее расширение возможностей произошло в октябре 2018 года, когда подразделения Jūras spēki получили гиростабилизированную электронно-оптическую/инфракрасную (EO/IR) систему наблюдения iSea-30HD производства Controp Precision Technologies.

Патрульный корабль P-05 SKRUNDA

Три из пяти бывших голландских тральщиков типа TRIPARTITE (M-04 IMANTA, M-05 VIESTURS, M-06 TĀLIVALDIS, M-07 VISVALDIS и M-08 RŪSIŅŠ), все введенные в эксплуатацию в период с 2007 по 2011 годы, пройдут капитальный ремонт к 2025 году. Один из двух оставшихся будет выведен из состава ВМС. В сентябре 2020 года французская ECA Group получила контракт стоимостью 20 млн. евро на модернизацию трех кораблей. На смену устаревшим корпусным гидролокаторам придет комплексная беспилотная система поиска и обезвреживания мин (Unmanned Mine Countermeasures Integrated System, UMIS). В составе системы подводные необитаемые аппараты типа AUV A18-M (с гидролокатором синтетической апертуры UMISAS) для обнаружения мин и подводные роботы типов SEASCAN MK2 и K-STER C для идентификации и разминирования.

Эти модернизации рассматриваются ВМС Латвии в качестве временного решения перед тем, как на рубеже 2030-х годах флот пополнится новыми кораблями. Не исключено, что тогда Латвия закупит корабли совместно с Литвой. Более того, ВМС Латвии недавно указали на возможность закупки береговой противокорабельной системы.

ВМС Литвы

Береговая линия Литвы составляет всего 100 км. Неудивительно, что по сравнению с другими странами Балтии её ВМС (Lietuvos Karinės jūrų pajėgos) относительно невелики. В настоящее время крупных планов по закупкам нет – единственный ожидаемый тендер на новый поисково-спасательный корабль (в качестве замены бывшего советского PGL ŠAKIAI) остается приостановленным. Как и для других флотов стран Балтии, обеспечение эффективного противоминного потенциала является приоритетом. В настоящее время на вооружении находятся два бывших британских MCMV, а именно: M53 SKALVIS и M54 KURŠIS. Оба корабля класса HUNT Королевского флота приняты в эксплуатацию в 2011 году. Ожидается, что третий корабль будет введен в состав флота в 2023 году.

Тральщик M53 SKALVIS ВМС Литвы

Ранее в 2006 году Литва приобрела бывший норвежский многоцелевой корабль типа VIDAR (N42 JOTVINGIS), который теперь используется в качестве корабля управления/снабжения. Другие важные активы включают четыре бывших датских патрульных корабля проекта FLYVEFISKEN – P11 ŽEMAITIS, P12 DZŪKAS, P14 AUKŠTAITIS и P15 SĖLIS – переданных между 2008 и 2016 годами. В ближайшее время модернизация этих кораблей не планируется.

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По материалам журнала Maritime Defence Monitor