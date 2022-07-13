ВМС стран Балтии.

Перед военно-морскими силами стран Балтии (Эстонии, Латвии и Литвы) стоят две основные задачи – защищать национальные воды и оказывать поддержку своим союзникам по НАТО. Хотя их военно-морские возможности ограничены и базируются на подержанных судах, все три флота соответствуют стандартам НАТО и образуют первую линию обороны на восточном фланге НАТО.

Доктор Роберт Чулда

Автор: Доктор Роберт ЧУЛДА (Robert Czulda) – адъюнкт-профессор факультета внешней политики и безопасности Лодзинского университета (Польша), окончил факультет национальной безопасности Университета национальной обороны (2007 г.).

Все три государства разделяют одинаковое восприятие угрозы и рассматривают Российскую Федерацию как единственный вызов своей безопасности и независимости. Риск, исходящий от Кремля, стал более неизбежным уже в 2014 году, когда Путин начал свою агрессию против Украины. Одним из элементов более агрессивного подхода Москвы было увеличение сил, выделенных для ее Балтийского флота, и использование их для оказания давления на Центральную и Восточную Европу. В апреле 2018 года Россия провела военно-морские учения с боевыми стрельбами ракетами класса «земля-поверхность» и «земля-воздух», в которых были задействованы три корвета, один фрегат и вертолеты в трех отдельных районах южной и юго-восточной части Балтийского моря (между Швецией, Польшей и Литвой). Тогдашний премьер-министр Латвии Марис КУЧИНСКИС (Maris KUCINSKIS) расценил эти учения как «демонстрацию силы, которую трудно представить, что она может происходить так близко к нашей стране».

Прямая агрессия России против Украины в феврале 2022 года только усилила опасения в Вильнюсе, Риге и Таллине. Страны Балтии немедленно решили увеличить свои военные расходы. Скорее всего, это пойдет на пользу их флотам. Хотя, с одной стороны, они не являются приоритетной силой для стран Балтии, с другой стороны, они рассматриваются в качестве важного элемента в договоренностях о безопасности с другими государствами-членами НАТО. В частности, в случае каких-либо боевых действий перед ВМС стран Балтии будет поставлена ​​задача содействовать действиям НАТО по усилению на Балтике.

Морские возможности ВМС стран Балтии

Что касается возможностей ВМС стран Балтии, то их основное внимание уделяется обеспечению безопасности территориальных вод и исключительных экономических зон. Им явно не хватает наступательных возможностей — их предоставят союзники по НАТО. Первоочередной задачей является поддержание надежных противоминных подразделений. Помимо операций по поиску и спасению (Search And Rescue, SAR), наиболее важной задачей мирного времени является обнаружение и уничтожение мин и других неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся в наследство от двух мировых войн.

По данным НАТО, во время Первой и Второй мировых войн в Балтийском море было установлено 160 тыс. мин, из которых на сегодняшний день удалены или уничтожены в ходе операций по обезвреживанию едва ли 20%. Другая важная роль заключается в обеспечении защиты при посещении военными кораблями альянса, как военно-морских сценариях «голубая вода» [в открытом море], так и «зеленая вода» [прибрежные воды]. Обе эти роли повлияют на схемы закупок, а также на определение будущей структуры сил флота. Все три балтийских государства активно участвуют в Первой постоянной группе противоминных мероприятий НАТО (Standing NATO Mine Countermeasures Group One, SNMCMG1).

Корабли SNMCMG1 в Балтийском море

Основной платформой для сотрудничества между странами Балтии является военно-морская эскадра BALTRON (Baltic States Naval Squadron), которая была создана в 1998 году для обеспечения «постоянных возможностей быстрого реагирования на море в мирное время и кризис». Её целью также является повышение оперативной совместимости и обеспечение стран Балтии военно-морскими силами, способными участвовать в миротворческих операциях под руководством НАТО.

Эмблема BALTRON

Как пояснили в Министерстве обороны Латвии, «корабли национальных флотов стран Балтии передаются в состав BALTRON на срок от 6 до 12 месяцев противоминной эскадрой в составе двух противоминных кораблей (mine countermeasures vessels, MCMVs) и одного корабля управления и снабжения. BALTRON занимается организацией разминирований и военных учений, повышающих безопасность судоходства в Балтийском море. Отряд также участвует в поисково-спасательных работах». Если в 2021 году BALTRON возглавлял командующий ВМС Латвии, то в январе 2022 года эту ответственность приняла на себя Литв

Планы модернизации ВМС стран Балтии

Эстония

ВМС Эстонии. Эмблема

Эстония имеет как самую длинную береговую линию (1241 км или 3800 км с учетом островов), так и самые амбициозные планы по обновлению флота среди всех трех стран Балтии. Основное внимание ВМС Эстонии (Merevägi, или «Меревяги») в ближайшие годы будет уделяться поддержанию и дальнейшему развитию возможностей нынешнего флота, в основном его возможностей по поиску мин.

В 2006 году Эстония закупила три легковооруженных тральщиков-искателей мин типа SANDOWN (M313 ADMIRAL COWAN, M314 SAKALA и M315 UGANDI), все они все еще находятся в эксплуатации. Эти корабли, построенные и ранее использовавшиеся в Соединенном Королевстве, составляют основу «Меревяги» и служат вкладом Таллинна в НАТО.

В феврале 2019 года первый корабль, ADMIRAL COWAN, являющийся флагманом «Меревяги», был модернизирован с помощью Thales Sonar 2193, установленной в корпусе широкополосной гидроакустической станции (ГАС) для поиска мин. Она заменила предыдущий гидролокатор переменной глубины Sonar 2093.

Флагман ВМС Эстонии ADMIRAL COWAN

Корабль также получил модернизированную навигационную систему и систему боевого управления Thales M-CUBE (заменившую NAUTIS 3 от BAE Systems). Модернизацию провели компании Babcock и Thales, которые уже завершили работы над двумя другими кораблями. Эстонский флот считает, что его «будущие противоминные возможности (MCM) нуждаются в дальнейшей модернизации в период 2030+», однако «решение о возможностях MCM следующего поколения пока не принято».

Еще одно усиление было предпринято в 2016 году, когда «Меревяги» ввела в эксплуатацию корабль управления и обеспечения WAMBOLA проекта LINDORMEN, приобретенное в Дании в предыдущем десятилетии, вместо своего родственного корабля TASUJA. Впоследствии, в декабре 2020 года, «Меревяги» получила два быстроходных (свыше 30 узлов) катера для сил защиты острова Сааремаа, названных RISTO и ROLAND. Катера построены за восемь месяцев компанией Baltic Workboats AS (BWB). Их общая стоимость составила 3,9 млн. евро. Хотя речь идет о небольших (18 метров) судах, закупки являются существенными по двум причинам.

Церемония передачи катеров RISTO и ROLAND ВМС Эстонии

Во-первых, с момента восстановления независимости в 1991 году это первые изделия, построенные на месте. Во-вторых, катера заполнят существенный пробел: их задачей является обеспечение защиты военных кораблей союзников, посещающих Эстонию как в море, так и в порту. Ранее использовавшиеся суда были слишком большими, чтобы работать в ограниченных и мелководных портовых районах.

Сааремааские катера также планируется использовать для прибрежного патрулирования и подготовки личного состава ВМС. Катера вооружены двумя крупнокалиберными пулеметами калибра 12,7 мм. В 2021 году на катерах установили FN SEA DEFNDER, дистанционно управляемый 12,7-мм боевой модуль производства FN Herstal.

Продолжение следует…

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По материалам журнала Maritime Defence Monitor