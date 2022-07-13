ВМС стран Балтии.

Перед военно-морскими силами стран Балтии (Эстонии, Латвии и Литвы) стоят две основные задачи – защищать национальные воды и оказывать поддержку своим союзникам по НАТО. Хотя их военно-морские возможности ограничены и базируются на подержанных судах, все три флота соответствуют стандартам НАТО и образуют первую линию обороны на восточном фланге НАТО.
Доктор Роберт Чулда
Автор: Доктор Роберт ЧУЛДА (Robert Czulda) – адъюнкт-профессор факультета внешней политики и безопасности Лодзинского университета (Польша), окончил факультет национальной безопасности Университета национальной обороны (2007 г.).
Все три государства разделяют одинаковое восприятие угрозы и рассматривают Российскую Федерацию как единственный вызов своей безопасности и независимости. Риск, исходящий от Кремля, стал более неизбежным уже в 2014 году, когда Путин начал свою агрессию против Украины. Одним из элементов более агрессивного подхода Москвы было увеличение сил, выделенных для ее Балтийского флота, и использование их для оказания давления на Центральную и Восточную Европу. В апреле 2018 года Россия провела военно-морские учения с боевыми стрельбами ракетами класса «земля-поверхность» и «земля-воздух», в которых были задействованы три корвета, один фрегат и вертолеты в трех отдельных районах южной и юго-восточной части Балтийского моря (между Швецией, Польшей и Литвой). Тогдашний премьер-министр Латвии Марис КУЧИНСКИС (Maris KUCINSKIS) расценил эти учения как «демонстрацию силы, которую трудно представить, что она может происходить так близко к нашей стране».
Прямая агрессия России против Украины в феврале 2022 года только усилила опасения в Вильнюсе, Риге и Таллине. Страны Балтии немедленно решили увеличить свои военные расходы. Скорее всего, это пойдет на пользу их флотам. Хотя, с одной стороны, они не являются приоритетной силой для стран Балтии, с другой стороны, они рассматриваются в качестве важного элемента в договоренностях о безопасности с другими государствами-членами НАТО. В частности, в случае каких-либо боевых действий перед ВМС стран Балтии будет поставлена задача содействовать действиям НАТО по усилению на Балтике.
Морские возможности ВМС стран Балтии
Что касается возможностей ВМС стран Балтии, то их основное внимание уделяется обеспечению безопасности территориальных вод и исключительных экономических зон. Им явно не хватает наступательных возможностей — их предоставят союзники по НАТО. Первоочередной задачей является поддержание надежных противоминных подразделений. Помимо операций по поиску и спасению (Search And Rescue, SAR), наиболее важной задачей мирного времени является обнаружение и уничтожение мин и других неразорвавшихся боеприпасов, оставшихся в наследство от двух мировых войн.
По данным НАТО, во время Первой и Второй мировых войн в Балтийском море было установлено 160 тыс. мин, из которых на сегодняшний день удалены или уничтожены в ходе операций по обезвреживанию едва ли 20%. Другая важная роль заключается в обеспечении защиты при посещении военными кораблями альянса, как военно-морских сценариях «голубая вода» [в открытом море], так и «зеленая вода» [прибрежные воды]. Обе эти роли повлияют на схемы закупок, а также на определение будущей структуры сил флота. Все три балтийских государства активно участвуют в Первой постоянной группе противоминных мероприятий НАТО (Standing NATO Mine Countermeasures Group One, SNMCMG1).
Корабли SNMCMG1 в Балтийском море
Основной платформой для сотрудничества между странами Балтии является военно-морская эскадра BALTRON (Baltic States Naval Squadron), которая была создана в 1998 году для обеспечения «постоянных возможностей быстрого реагирования на море в мирное время и кризис». Её целью также является повышение оперативной совместимости и обеспечение стран Балтии военно-морскими силами, способными участвовать в миротворческих операциях под руководством НАТО.
Эмблема BALTRON
Как пояснили в Министерстве обороны Латвии, «корабли национальных флотов стран Балтии передаются в состав BALTRON на срок от 6 до 12 месяцев противоминной эскадрой в составе двух противоминных кораблей (mine countermeasures vessels, MCMVs) и одного корабля управления и снабжения. BALTRON занимается организацией разминирований и военных учений, повышающих безопасность судоходства в Балтийском море. Отряд также участвует в поисково-спасательных работах». Если в 2021 году BALTRON возглавлял командующий ВМС Латвии, то в январе 2022 года эту ответственность приняла на себя Литв
Планы модернизации ВМС стран Балтии
Эстония
ВМС Эстонии. Эмблема
Эстония имеет как самую длинную береговую линию (1241 км или 3800 км с учетом островов), так и самые амбициозные планы по обновлению флота среди всех трех стран Балтии. Основное внимание ВМС Эстонии (Merevägi, или «Меревяги») в ближайшие годы будет уделяться поддержанию и дальнейшему развитию возможностей нынешнего флота, в основном его возможностей по поиску мин.
В 2006 году Эстония закупила три легковооруженных тральщиков-искателей мин типа SANDOWN (M313 ADMIRAL COWAN, M314 SAKALA и M315 UGANDI), все они все еще находятся в эксплуатации. Эти корабли, построенные и ранее использовавшиеся в Соединенном Королевстве, составляют основу «Меревяги» и служат вкладом Таллинна в НАТО.
В феврале 2019 года первый корабль, ADMIRAL COWAN, являющийся флагманом «Меревяги», был модернизирован с помощью Thales Sonar 2193, установленной в корпусе широкополосной гидроакустической станции (ГАС) для поиска мин. Она заменила предыдущий гидролокатор переменной глубины Sonar 2093.
Флагман ВМС Эстонии ADMIRAL COWAN
Корабль также получил модернизированную навигационную систему и систему боевого управления Thales M-CUBE (заменившую NAUTIS 3 от BAE Systems). Модернизацию провели компании Babcock и Thales, которые уже завершили работы над двумя другими кораблями. Эстонский флот считает, что его «будущие противоминные возможности (MCM) нуждаются в дальнейшей модернизации в период 2030+», однако «решение о возможностях MCM следующего поколения пока не принято».
Еще одно усиление было предпринято в 2016 году, когда «Меревяги» ввела в эксплуатацию корабль управления и обеспечения WAMBOLA проекта LINDORMEN, приобретенное в Дании в предыдущем десятилетии, вместо своего родственного корабля TASUJA. Впоследствии, в декабре 2020 года, «Меревяги» получила два быстроходных (свыше 30 узлов) катера для сил защиты острова Сааремаа, названных RISTO и ROLAND. Катера построены за восемь месяцев компанией Baltic Workboats AS (BWB). Их общая стоимость составила 3,9 млн. евро. Хотя речь идет о небольших (18 метров) судах, закупки являются существенными по двум причинам.
Церемония передачи катеров RISTO и ROLAND ВМС Эстонии
Во-первых, с момента восстановления независимости в 1991 году это первые изделия, построенные на месте. Во-вторых, катера заполнят существенный пробел: их задачей является обеспечение защиты военных кораблей союзников, посещающих Эстонию как в море, так и в порту. Ранее использовавшиеся суда были слишком большими, чтобы работать в ограниченных и мелководных портовых районах.
Сааремааские катера также планируется использовать для прибрежного патрулирования и подготовки личного состава ВМС. Катера вооружены двумя крупнокалиберными пулеметами калибра 12,7 мм. В 2021 году на катерах установили FN SEA DEFNDER, дистанционно управляемый 12,7-мм боевой модуль производства FN Herstal.
Продолжение следует…
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По материалам журнала Maritime Defence Monitor