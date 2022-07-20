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Раскрыты работы по российскому «Союз-5»

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Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"), оснащенная двигателем РД-171МВ
Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"), оснащенная двигателем РД-171МВ
Источник изображения: https://ria.ru/20190904/1558318979.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

В Ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс» в Самаре выполнили установку теплоизоляции на верхнее и нижнее днища бака окислителя ракеты «Союз-5». Выполненные в июне по перспективному средне-тяжелому носителю работы раскрыл «Роскосмос».

«Теплоизоляция на космической технике предназначена для обеспечения теплового режима внутри изделия», — говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что перед установкой теплоизоляции специалисты предприятия «разработали техническое задание для проектирования оснастки, рассчитали необходимое количество материалов для нанесения теплоизоляции и проработали технологию ее нанесения на крупногабаритные изделия — баки окислителя и горючего, верхний и межбаковый отсеки ракеты».

В июне специалисты госкорпорации «Роскосмос» успешно испытали на прочность бак горючего для перспективной ракеты-носителя «Союз-5».

В декабре 2021 года в РКЦ «Прогресс» заявили, что эскизный проект перспективной российской ракеты «Союз-5», предназначенной для замены украинского носителя «Зенит», завершен.

Первый пуск «Союза-5» (без РБ) с космодрома Байконур намечен на 2023 год.

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Компании
Роскосмос
ЦСКБ-Прогресс
Проекты
Байконур
Союз-5 РН
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