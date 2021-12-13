Эскизный проект российской замены украинского «Зенита» завершен

РКЦ «Прогресс»: эскизный проект ракеты «Союз-5» проходит экспертизу

Эскизный проект перспективной российской средней ракеты «Союз-5», предназначенной для замены украинского носителя «Зенит», завершен, сообщили ТАСС в Ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс».

«Эскизный проект разработан и в настоящее время проходит экспертизу», — рассказали на предприятии.

Там же уточнили, что после завершения экспертизы проект будет направлен на утверждение в «Роскосмос».

Как напоминает РИА Новости, сдачу эскизного проекта «Союз-5» неоднократно, начиная с октября 2019 года, переносили.

В июле 2020 года бывший гендиректор и бывший конструктор Центра Хруничева Владимир Нестеров, работавший над ракетами семейства «Ангара», заявил, что создаваемый РКЦ «Прогресс» носитель «Союз-5» не нужен.

В рамках проекта «Байтерек» предполагается запускать «Союз-5» с переоборудованной стартовой площадки под украинский носитель «Зенит-3SLБ» на Байконуре. В совместном российско-казахстанском проекте Москва отвечает за создание носителя, а Нур-Султан финансирует работы по пусковой инфраструктуре. Летные испытания «Союза-5» намечены на первую половину текущего десятилетия. Носитель представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Стартовая масса носителя составляет около 530 тонн, длина — 61,87 метра, диаметр — 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур — около 18 тонн.