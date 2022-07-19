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Интерфакс-АВН

Начальник СВР Нарышкин не связывает свой визит в Ереван с поездкой в Армению главы ЦРУ

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Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Ереван. 18 июля. ИНТЕРФАКС - Начальник Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что его приезд в Ереван никак не связан с недавним визитом в столицу Армении директора ЦРУ США Уильяма Бернса.

"Мой визит в Ереван никак не связан с приездом моего американского коллеги. Однако я не исключаю, что его визит как раз связан", - сказал он в понедельник в посольстве РФ в Армении на пресс-подходе для российских СМИ.

"Сотрудничество между нашими странами позитивно развиваются как в экономических и военно-политических, так и в гуманитарных областях. Частью этого сотрудничества является взаимодействия спецслужб. Сегодня с моим коллегой обсудили вопросы обмена разведывательной информацией, совместных действий с целью выявлений целого комплекса внешних угроз по отношению к Армении и к России", - сказал Нарышкин.

Он также отметил, что с армянскими коллегами продолжаются обсуждения для формирования плана совместных работ на предстоящие годы.

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Страны
Армения
Россия
США
Персоны
Нарышкин Сергей
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