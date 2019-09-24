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24.09.2019
Независимое военное обозрение

В Казани прошло совещание глав спецслужб СНГ

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Разведчики договорились о противостоянии Западу

23 сентября в Казане прошло XVI Совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ, на котором его участники обсудили совместные усилия по нейтрализации вызовов, связанных с вмешательством внешних сил в их внутренние дела. Российскую делегацию возглавлял директор СВР РФ Сергей Нарышкин. В форуме также приняли участие руководители органов безопасности и служб разведок Белоруссии, Казахстана, Киргизии Азербайджана, Таджикистана, Армении, Туркменистана и Узбекистана.

Открывая пленарное заседание, его председатель Сергей Нарышкин зачитал обращение к участникам президента РФ Владимира Путина. "Речь идет о попытках внешнего воздействия на общественное мнение и политическую жизнь практически в любой стране. Тем самым провоцируются разного рода конфликты, размываются веками формировавшиеся национальные традиции и историческая память. Под сомнение ставится понятие культурного и государственного суверенитета. Нарушается право народов самим выбирать свою судьбу", - говорится в тексте послания.

Путин также подчеркнул, что "общая цель - не допустить попыток дестабилизации ситуации и внешнего вмешательства в политические и общественные процессы" в странах СНГ и "обеспечить защиту интересов общества, прав и свобод граждан".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров тоже обратился к участникам совещания. Текст приветствия главы внешнеполитического ведомства огласил его заместитель Александр Панкин. "Сегодня, когда ситуация в мире остается напряженной, особое значение приобретает наша совместная работа, нацеленная на обеспечение устойчивого, динамичного развития государств, расположенных на пространстве Содружества", - отмечается в обращении главы МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что регулярные встречи руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ "уверенно утвердились в качестве эффективной площадки для обсуждения наиболее значимых профессиональных проблем и планирования коллективных действий в интересах наших государств".

В первом заседании казанского форума также принимали участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов и руководитель Службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ генерал-полковника Сергей Беседа.

Президент Татарстана заявил, что в условиях обострения международной обстановки страны СНГ "заинтересованы в использовании международного опыта" и "обмен лучшими практиками и специалистами". "Уверен, совместная работа внесет существенный вклад в решение общей задачи по обеспечению безопасности наших граждан", - сказал он.

По окончании работы форума Сергей Нарышкин сказал, что США и страны НАТО пытаются усиленно влиять на страны СНГ, внедряя либеральные ценности в ущерб традициям, вере и исторической памяти народов Содружества.

"Мы подробно посмотрели состояние внешней безопасности стран содружества с учетом угроз, связанных с влиянием извне на внутренние дела, на демократические процессы в странах Содружества", - подчеркнул директор СВР РФ. "С учетом общей деградации системы международных отношений и международной безопасности видим, как наши политические оппоненты из США и стран НАТО пытаются усиленно влиять на страны Содружества, видим, что они предпринимают активные попытки внедрить так называемые западные либеральные ценности в ущерб защищаемым нами истинным, общечеловеческим ценностям и пытаются сформировать негативное отношение ко всем авторитетам, прежде всего институтам государства", - заявил Нарышкин.

Он также отметил, что один из главных векторов гибридной войны направлен "на размывание складывающихся веками традиций наших государств и народов, веры, на подмену исторической памяти".

По итогам совещания руководители делегаций подписали меморандум, в котором зафиксировано стремление участников совершенствовать процесс обмена разведывательной информацией, формы и направления сотрудничества в целях эффективного предотвращения внутренних и внешних угроз.

Они также договорились о дальнейшей активизации усилий в вопросе противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму.


Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"

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