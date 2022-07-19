Шойгу поручил группировке "Восток" уничтожить высокоточным оружием ракетные и артиллерийские средства большой дальности армии Украины

Москва. 18 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил задействованную в ходе спецоперации на Украине группировку "Восток", отдал указание ликвидировать ракетные и артиллерийские средства большой дальности армии Украины, из которых ведутся обстрелы Донбасса, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"На командном пункте командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности", - заявили в Минобороны РФ.

"Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми", - заявили в Минобороны РФ.

О том, что группировкой "Восток" руководит Мурадов, ранее не сообщалось.

С января 2019 года Мурадов - заместитель командующего войсками Южного военного округа. Мурадов недавно руководил российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. Ранее он командовал 2-й общевойсковой армией Центрального военного округа в Поволжье.

16 июля Минобороны РФ сообщало, что Шойгу проинспектировал участвующие в СВО на Украине группировки войск "Юг" и "Центр", поручил наращивать действия на всех операционных направлениях.

"На командном пункте генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Юг" генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой "Центр" генерал-полковника Александра Лапина, других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения российскими Вооруженными силами боевых задач", - сообщали в Минобороны РФ.

"В завершение заслушивания глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов", - заявили в Минобороны РФ.

Предыдущий раз ведомство сообщало 26 июня, что Шойгу приезжал с инспекцией в российскую группировку, задействованную в СВО на Украине.

2 июля Минобороны РФ заявило, что начальник российского Генштаба Валерий Герасимов проверил российские войска, которые проводят СВО на Украине.

24 июня Минобороны РФ назвало имена командующих российскими войсками на Украине. Южной группировкой руководит главком Воздушно-космических сил Сергей Суровикин, группировкой "Центр" - командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин, следовало из сообщения ведомства.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 24 февраля Путин объявил о начале СВО на Украине. В ответ многие страны ввели против России санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

25 апреля начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сообщил, что российская армия взяла под контроль всю Херсонскую область, части Харьковской, Запорожской, Николаевской областей Украины, значительную часть территории признанных Россией ДНР и ЛНР.

4 июля Шойгу проинформировал президента РФ о завершении операции по взятию под контроль территории ЛНР. "Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности", - сказал Путин на встрече с Шойгу.

"А другие воинские соединения, включая и группировку "Восток", группировку "Запад", должны выполнять свои задачи по ранее утвержденному плану, по единому замыслу. Надеюсь, что все будет на их направлениях происходить так же, как на луганском происходило до настоящего времени", - добавил тогда Путин.