Пентагон: США не видят "признаков перепродажи" своих вооружений на Украине третьим сторонам

ЦАМТО, 18 июля. США пока не видят свидетельств того, что поставляемые Киеву вооружения передаются третьим сторонам. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 15 июля журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

"Мы не отслеживаем использование украинцами конкретно наших вооружений, но мы также не видели каких-либо признаков того, что поставляемое оружие передается кому-либо помимо вооруженных сил Украины", – сказал представитель оборонного ведомства США на брифинге.

Как напоминает агентство, Бюро экономической безопасности Украины в начале июля признало, что выявило случаи продажи поступающей из западных стран гуманитарной помощи и продукции военного назначения. Возбуждено около десяти уголовных дел. Позднее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала конгресс США создать механизм контроля за оказанием помощи Украине. Украинский министр обороны Алексей Резников также заявлял, что некоторые из союзников Украины уже направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком предоставленных Киеву вооружений.