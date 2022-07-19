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Илон Маск назвал условие для снижения стоимости электрокаров Tesla

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Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.
Источник изображения: © ASSOCIATED PRESS/John Raoux

Глава Tesla Илон Маск назвал основную причину высоких цен на электромобили Tesla. Об этом предприниматель заявил в своем Twitter.

Репортер автомобильного издания Dailycar поинтересовался у Маска, собирается ли его компания снижать цены на электрокары в связи с тем, что пандемия COVID-19 уже не угрожает рынку. Руководитель Tesla заметил, что главным условием снижения стоимости станет положительная ситуация на рынке: «Если инфляция "успокоится", мы сможем снизить цены».

Пользователи Twitter критически оценили заявление Маска. «Вы могли бы просто снизить цены на автомобили», — заметил посетитель сайта под ником @EthanRogati. Пользователь под ником @jshdpk подчеркнул, что Tesla всегда придерживалась позиции, что их продукция должна быть дорогой.

Журналисты телеканала CNBC обратили внимание, что предпосылок для позитивных изменений в экономике не наблюдается. Так, авторы отметили, что индекс потребительских цен вырос на 9,1 процента по сравнению с 2021 годом.

Последний раз Tesla поднимала цены на все свои модели, доступные в США и Китае, в марте. В июне электрокар Model Y с повышенным запасом автономности подорожал с 62 990 до 65 990 долларов.

В середине июля Tesla покинули несколько топ-менеджеров — в том числе руководитель поздравления, занимающегося разработкой автопилота. Ранее источники сообщали, что американский автопроизводитель намерен сократить штат на десять процентов.

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Страны
Китай
США
Компании
Tesla
Персоны
Илон Маск
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