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Tesla покинули топ-менеджеры

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Источник изображения: Фото: Beat Jau / Unsplash

Tesla покинули несколько топ-менеджеров — в том числе руководитель поздравления, занимающегося разработкой автопилота. Об этом сообщает издание The Information.

О своем уходе из Tesla объявил Андрей Карпатый. Уроженец Словакии сообщил в своем Twitter, что работать в компании было для него честью. «За время работы наш автопилот перешел от удержания полосы к передвижению по городским улицам», — заметил Карпатый. В комментариях бывшего топ-менеджера поблагодарил руководитель Tesla Илон Маск: «Спасибо за все, что ты сделал для нас! Было честью работать с тобой».

Карпатый работал в отделе по искусственному интеллекту в компании OpenAI с 2016 года. В июне 2017 года специалист перешел в Tesla, где возглавил разработку искусственного интеллекта (ИИ) и автопилота. Источники The Information рассказали, что кроме Карпатого Tesla покинули другие топ-менеджеры — старший менеджер по программному обеспечению Крис Роллинз и один из руководителей, чье имя не раскрывается.

Журналисты напомнили, что ранее появилась информация о том, что Tesla сокращает штат на 10 процентов. В конце июня в рамках оптимизации корпорация сократила 200 инженеров, занимающихся разработкой автопилота.

В середине июля стало известно, что бывший ведущий дизайнер Apple Джонни Айв окончательно разорвал отношения с компанией. Айв оказывал услуги консультанта после ухода из корпорации Тима Кука в 2019 году.

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Страны
Словакия
Компании
Tesla
Персоны
Илон Маск
Проекты
AI
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