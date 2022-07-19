"Ослабить Россию и уничтожить Украину": в Германии опасаются начала Третьей мировой из-за оружия для Киева

Депутат бундестага Дагделен: поставки оружия Киеву повышают риски начала Третьей мировой войны

Депутат немецкого парламента от Левой партии Севим Дагделен заявила, что предоставление Украине тяжелого вооружения повышает риски начала третьей мировой войны. По ее словам, страны Запада готовы «принять десятки тысяч смертей и безграничные страдания, а также уничтожение Украины», чтобы ослабить Россию. Политик призвала к урегулированию конфликта дипломатическим путем. В то же время глава ВВС Великобритании не исключил вероятности прямого конфликта с Россией, если та нападет на одну из стран НАТО.

Поставки Украине тяжелых вооружений и обучение украинских военнослужащих повышают риски начала третьей мировой войны, заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен в интервью китайской газете Global Times.

Она утверждает, что эту обеспокоенность разделяют две трети населения Германии. Кроме того, по словам Дагделен, поставки оружия «продлят войну и гибель людей на Украине».

«Войны ведутся оружием, а заканчиваются переговорами. Запад во главе с США и Великобританией возлагает надежды на опосредованную войну и войну на истощение», - считает политик.

По ее мнению, чтобы ослабить Россию в долгосрочной перспективе, Запад готов «принять десятки тысяч смертей и безграничные страдания, а также уничтожение Украины». При этом для прекращения боевых действий необходимы серьезные дипломатические усилия и поиск решения путем переговоров, отметила Дагделен.

«Чем дольше будет продолжаться война, тем ужаснее будут ее последствия не только для людей на Украине, но и для людей во всем мире, как показывает нынешний продовольственный кризис», - заявила депутат.

Она также раскритиковала санкции в отношении России.

«Мы фактически совершаем экономическое самоубийство… посредством санкций против России», - считает Дагделен. По ее словам, если поставки газа из России прекратятся, объем производства в Германии упадет более чем на 12% в последующие шесть месяцев. Более 5,6 млн рабочих мест окажутся под угрозой.

Прямой конфликт России и НАТО

Начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон считает, что Великобритания должна быть готова к вероятности прямого конфликта с Россией.

«Москва становится все более агрессивной… Мы должны быть готовы к этому (прямому конфликту - прим. «Газета.Ru»), и это, на мой взгляд, самый важный урок для европейской безопасности, который следует из вторжения [России на Украину]», - сказал Уигстон.

По словам главы ВВС Британии, Россия является «наиболее насущной угрозой британской и европейской безопасности».

«Просто взгляните на ее действия не только на Украине, но и в Грузии до того», - заявил он.

Уигстон тем не менее отметил, что Лондон может «вступить в войну» с Москвой только в том случае, если Россия «нападет на британскую территорию или одно из государств - членов НАТО».

«Я не сомневаюсь, что это явная и реальная угроза, для которой мы тренируемся. Очевидно, мы надеемся, что до этого не дойдет и сдерживание сработает, но настанет день, когда Россия предпримет агрессивные действия против государства НАТО, к которому мы будем готовы», - заключил Уигстон.

Подготовка военных

Ранее Лондон предложил запустить масштабную тренировочную операцию для украинских войск с возможностью готовить до 10 тыс. солдат каждые четыре месяца.

Однако, как сообщает издание inews, Министерство обороны Великобритании испытывает трудности с обеспечением достаточным количеством переводчиков военнослужащих Украины, прибывших для прохождения обучения.

"Министерство обороны изо всех сил пытается найти достаточное количество переводчиков для работы с украинскими военными, которых в Соединенном Королевстве обучает британская армия", - говорится в сообщении издания.

По данным inews, в соцсетях появилась реклама, согласно которой потребность Минобороны в переводчиках останется высокой до конца лета.

"Нас попросили поддержать безотлагательную потребность в большом количестве лингвистов для обучения украинских солдат", - сказано в письме Марка Хэрри, директора британского бюро агентства по трудоустройству Worldwide Language Resources.

Британия не единственная страна, пообещавшая обучить украинских военных обращению с западными вооружениями. 6 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что в Германии начали обучать военнослужащих ВСУ управлять реактивными системами залпового огня.

Алиса Андреева