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Военное обозрение

Истребители F/A-18 Super Hornet продемонстрировали ВМС Индии способность взлетать с палубы авианосца с повышенной нагрузкой

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Источник изображения: topwar.ru

Американские палубные истребители F/A-18 Super Hornet, участвующие в индийском тендере на поставку самолетов для авиакрыла новейшего авианосца INS Vikrant, продемонстрировали возможность взлетать с палубы с повышенной нагрузкой. Как заявили в компании Boeing, американские истребители показали результаты, даже превышающие требования индийских военных.

Как сообщается, испытания проходили с конца мая по июнь на испытательном полигоне ВМС Индии на авиабазе Ханса в штате Гоа, который имитирует палубу индийского авианосца INS Vikrant. Отчеты об испытаниях уже поступили в Минобороны Индии, решение будет вынесено в течение месяца. В рамках испытания истребители взлетали с двумя противокорабельными ракетами AGM-84 Harpoon, что превышает требования ВМС Индии к новым палубным истребителям.

Ранее уже сообщалось, что основное требование к новому палубному истребителю - взлет при полной загрузке топливом и вооружениями, включая бомбы с высокоточным наведением и системы с ядерной начинкой. Победитель получит контракт на 24-26 самолетов для нового авианосца, всего же Индия планирует заказать 57 палубных истребителей, часть из которых должна заменить старые советские МиГ-29К/КУБ.

Напомним, что в финал индийского тендера на поставку истребителей для нового авианосца вышли французский Rafale-M и американский F/А-18E Super Hornet, российские МиГ-29К/КУБ дальше не прошли, хотя именно их индийские ВМС рассматривали в качестве основы авиакрыла INS Vikran, сообщалось о предварительных переговорах о закупке 14 МиГ-29К/КУБ.

В состав авиакрыла INS Vikrant войдут 26 истребителей и 10 вертолётов. Какие истребители - американские или французские, получит корабль, станет известно уже скоро.

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Индия
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Продукция
F-18
Harpoon ПКР
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Super Hornet
МиГ-29К
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Проекты
Авианосец
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
18.07.2022 08:31
Цитата
Победитель получит контракт на 24-26 самолетов для нового авианосца, всего же Индия планирует заказать 57 палубных истребителей, часть из которых должна заменить старые советские МиГ-29К/КУБ.
Откуда у индусов старые СОВЕТСКИЕ МиГ-29К/КУБ..?? МиГ-29К при СССР серийно не выпускался, оставшись опытным самолётом, а МиГ-29КУБ первый полет совершил лишь в 2007 г. Поставки для Индии, в 2009 - 2016 гг. Они не только не советские, но и не старые.
+2
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