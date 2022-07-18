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В США рассказали о донных ядерных ракетах

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Баллистическая ракета
Баллистическая ракета.
Источник изображения: NORTHROP GRUMMAN

Военно-воздушные силы (ВВС) США изучали возможность создания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) донного базирования и запускаемого из подземных туннелей ядерного оружия. Об этом рассказывает американский журнал Popular Mechanics, ссылаясь на отчет Федерации американских ученых.

В первом случае МБР «помещается в водонепроницаемую капсулу, закрепленную на дне глубокого озера». «Как только отдается команда на пуск, капсула высвобождается и устремляется к поверхности, после чего запускается двигатель ракеты, и она идет вверх», — говорится в публикации.

Во втором случае предполагалось построить сеть подземных туннелей с железнодорожными путями. «Ракеты должны перемещаться по рельсовой системе на пусковых установках и, в случае атаки, пробиваться сквозь землю наверх», — пишет издание.

В Popular Mechanics отмечают, что от подобных идей отказались из-за финансовых, технологических и экологических сложностей их реализации. Издание пишет, что создаваемая в США МБР LGM-35A Sentinel наземного базирования будет запускаться из тех же установок, что и LGM-30G Minuteman III.

В июле РИА Новости со ссылкой на ВВС США сообщило о произошедшем в ходе испытаний взрыве носителя Minotaur, представляющего собой конверсионную МБР Minuteman.

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Страны
США
Проекты
Minuteman
Ядерный щит
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