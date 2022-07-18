Первое лётное испытание американского гиперзвукового ракетного комплекса OpFires

13 июля 2022 года Агентство перспективных оборонных исследований и проектов (Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA) министерства обороны США сообщило о проведении на ракетном полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико) первого успешного лётного испытания ракеты разрабатываемого под эгидой DARPA перспективного наземного гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Operational Fires (OpFires). Ракета была запущена с подвижной пусковой установки на базе тяжелого военного грузового автомобиля Oshkosh HEMTT LVSR (10х10) морской пехоты США. Главным подрядчиком по разработке комплекса выступает корпорация Lockheed Martin.

Перый испытательный запуск ракеты перспективного наземного гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Operational Fires (OpFires), разрабатываемого под эгидой Агентства перспективных оборонных исследований и проектов (Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA) министерства обороны США. Уайт-Сэндс (Нью-Мексико), 13.07.2022 (с) DARPA

Какие либо характеристики испытательного пуска не сообщаются, но в пресс-релизе DARPA говорится, что в ходе испытания были "достигнуты все цели", включая выход ракеты из транспортно-пускового контейнера, стабильный полет ракеты и использование штатных систем управления артиллерийским огнем армии США AFADTS для запуска. "Испытания продемонстрировали комплексную технологическую проверку ключевых компонентов, включая ракетный двигатель первой ступени, транспортно-пусковой контейнер и пусковой ракетный модуль (Мissile round pallet - MRP)". Пусковой ракетный модуль может использоваться (размещаться и применяться для запуска ракет) на всех армейских автомобилях США, оснащенных системой погрузки/выгрузки и перевозки паллетированных грузов PLS (Palletized Load System) типа "мультилифт". Это даёт возможность отказаться от создания специальной пусковой установки для комплекса OpFires, используя для размещения комплекса практически любую машину с PLS.

Комплекс Operational Fires (OpFires) начал разрабатываться в рамках совместной программы DARPA и армии США в 2017 году. Официальная дальность комплекса не раскрывается, но считается близкой к 1000-1100 сухопутных миль (1600-1800 км). Как можно судить, комплекс OpFires концептуально близок к разрабатываемой Lockheed Martin для ВВС США ракете воздушного базирования AGM-183A ARRW, с твердотопливным ускорителем (но двухступенчатым) и боевой частью в виде того же отделяемого гиперзвукового боевого блока Tactical Boost Glide (TBG), также разрабатываемого DARPA, что и на ARRW. Скорость боевого блока официально заявлена как М>5, а по неофициальным источникам для TBG составляет фактически между М=6,5 и М=8.

Особенностью OpFires стало использование специально разработанного "дроссельного" твердотопливного ракетного двигателя второй ступени с возможностью многократного выключения и запуска в полете. В 2018 году DARPA заключило контракты на разработку на конкурсной основе этого двигателя с тремя компаниями: Aerojet Rocketdyne, Exquadrum и Sierra Nevada Corporation (SNC). Все трое успешно продемонстрировали уменьшенные версии двигателя и получили дополнительные контракты на создание и наземные стендовые испытания полномасштабного двигателя. В мае 2022 года Lockheed Martin как главный подрядчик выбрала для второй ступени ракеты двигатель Aerojet Rocketdyne. Двигатель-ускоритель первой ступени разработан и изготавливается корпорацией Northrop Grumman.

С 2022 финансового года армия США прекратила финансирование программы OpFires со своей стороны, что, видимо, связано с решением сконцентрироваться на развитии схожего, но более дальнобойного наземного гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности LRHW (Long Range Hypersonic Weapon) Dark Eagle с заявленной дальностью в 1725 миль (2775 км). Но проект OpFires продолжает реализовываться DARPA, получившим, в частности, в том же 2022 финансовом году по данной программе 45 млн долл. OpFires позиционируется как более легкий, дешевый и универсальный по базированию комплекс, чем LRHW Dark Eagle. В том числе сообщается, что Lockheed Martin исследует возможность использования ракеты OpFires с пусковой установки американского ракетного комплекса М142 HIMARS.

По заявлению DARPA о первом успешном лётном испытании ракеты, "в рамках программы OpFires в 2022 году будет завершен критический обзор интегрированной системы" - видимо, с целью определения дальнейших перспектив разработки. Полномасштабные испытания комплектной ракеты планировалось ранее начать в 2023 году.

Перый испытательный запуск ракеты перспективного наземного гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Operational Fires (OpFires), разрабатываемого под эгидой Агентства перспективных оборонных исследований и проектов (Defense Advanced Research Projects Agency - DARPA) министерства обороны США. Уайт-Сэндс (Нью-Мексико), 13.07.2022 (с) кадры из видео DARPA (via Телеграм-канал Ядерный буревестник Максим )

Проектное изображение пусковой установки перспективного наземного гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Operational Fires (OpFires) с использованием стандартного тяжелого военного грузового автомобиля Oshkosh HEMTT LVSR (10х10), оснащенного системой погрузки/выгрузки и перевозки паллетированных грузов PLS (Palletized Load System) типа "мультилифт" (с) Lockheed Martin

Видео (с) DARPA :