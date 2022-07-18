Войти
Lenta.ru

В США описали уничтожение Нью-Йорка российским «Сарматом»

502
0
0
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк.

Полномасштабная ядерная атака России на США потребует взрыва 2 031 термоядерной боеголовки, в результате чего погибнет 62,4 миллиона американцев, пишет американский журнал Popular Mechanics.

Издание описало уничтожение американского мегаполиса перспективной межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат». «Нью-Йорк и его окрестности будут разорваны на куски не менее чем 12 российскими термоядерными зарядами, причем заряды будут нацелены на здания федерального резервного банка, энергетические предприятия, узлы связи и аэропорты», — уверяет журнал.

Издание пишет, что в результате ядерной атаки будет полностью разрушен Манхэттен. «Огненный шар с температурой до одного миллиона градусов по Цельсию испепелил бы значительное количество городских зданий и создал бы риск пожара для остальных. Взрывные волны, охватившие примерно 40 процентов города, будут достаточно мощными, чтобы полностью стереть с лица земли даже бетонные здания. Толстые невидимые слои радиоактивных осадков будут дрейфовать по острову, во многих случаях убивая до 95 процентов подвергшихся воздействию людей», — говорится в публикации.

Журнал заключает, что «в случае тотальной ядерной атаки на город погибнут почти все». «Это будет худший день в истории человечества, и те, кто выживет, могут начать завидовать тем, кто этого не сделает», — пишет издание.

В июле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Красноярский машиностроительный завод («Красмаш»), где налаживается серийное производство новейших российских ракет «Сармат», является самым безопасным местом на планете.

В мае он рассказал, что мощности одной этой ракеты достаточно для уничтожения половины берега континента, который Россия посчитает враждебным.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Сармат МБР
Компании
Красмаш
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
27.06.2022
«Сармат» запустили в серийное производство
24.06.2022
Неуязвимая уникальность
09.05.2022
«В оружейной гонке Пентагону нужно не убегать от России, а догонять»
12.08.2021
The Sun (Великобритания): Россия предупреждает блок НАТО, что тот своими учениями провоцирует конфликт в Черном море
11.08.2021
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
04.04.2016
Российский ВПК: от автоматов до убийц спутников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 13:10
  • 29253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.07 12:55
  • 102
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 18.07 12:27
  • 2
Беларусь продолжает модернизацию своих военно-воздушных сил
  • 18.07 11:58
  • 1
Источник: использование наземного "авианосца" в Крыму для палубников пока не планируется
  • 18.07 11:42
  • 0
Какие силы и средства будут обеспечивать «миротворческую» операцию Войска Польского на Украине
  • 18.07 11:23
  • 3
Зачем сделаны кадровые перемены в правительстве
  • 18.07 08:48
  • 6
Источник сообщил о разработке РФ баллистической ракеты «Змеевик»
  • 18.07 08:31
  • 1
Истребители F/A-18 Super Hornet продемонстрировали ВМС Индии способность взлетать с палубы авианосца с повышенной нагрузкой
  • 18.07 04:43
  • 55
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 18.07 04:30
  • 1
F-16V и "Грипен" вошли в короткий список претендентов на поставку истребителей ВВС Филиппин
  • 18.07 04:28
  • 1
Палата представителей Конгресса США одобрила проект военного бюджета на рекордную сумму
  • 18.07 04:21
  • 28
Серии атомных подлодок «Борей» и «Ясень» задумали увеличить
  • 18.07 01:45
  • 1
Госдума утвердила Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли
  • 18.07 01:02
  • 1
Шойгу приказал исключить удары Киева по мирным городам
  • 17.07 17:40
  • 36
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»