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Рогозин назвал «завод Судного дня» самым безопасным местом на Земле

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Красмаш
Красноярский машиностроительный завод.
Источник изображения: vpk-news.ru

Красноярский машиностроительный завод («Красмаш»), где налаживается серийное производство новейших российских межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат», является самым безопасным местом на планете. Об этом гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин написал в Telegram-канале.

«Знаете, где на нашей планете самое безопасное место? Вот здесь, где я стою — с генконструктором "Сармата", гендиректором "завода Судного дня" и моим заместителем, который курирует производство стратегических наступательных сооружений», — заметил глава госкорпорации.

Причиной этого Рогозин назвал то обстоятельство, что «мы стоим под покровами грозного "Сармата", с огромной любовью и уважением созданного нашими военными заводами и собранного на "Красмаше" для продолжения его летно-конструкторских испытаний».

«Это и есть самое безопасное место на Земле», — заключил гендиректор.

В июле Рогозин показал, как будет выглядеть Российская орбитальная служебная станция (РОСС), которая должна прийти на смену Международной космической станции (МКС). Тогда же глава госкорпорации заявил, что действующие американские МБР по своим техническим характеристикам уступают российскому «Сармату».

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Страны
Россия
США
Продукция
Сармат МБР
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Красмаш
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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