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С сайта «Роскосмоса» удалили песни Рогозина

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Роскосмос
Роскосмос.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ТАСС

На сайте госкорпорации «Роскосмос» пропал раздел с песнями бывшего директора Дмитрия Рогозина. На данный момент страница, посвященная композициям Рогозина, выдает ошибку 404.

Раздел «Песни о космосе» появился в ноябре 2020 года. На странице можно было прослушать, скачать и посмотреть клипы на песни Дмитрия Рогозина, его жены Татьяны и других авторов. Среди композиций были такие как «Без тебя на душе нет покоя», «Не стреляй!», «Танцы в небе» и «Рвем небо мы в клочья».

В мае 2022 года YouTube удалил видеозаписи Рогозина с канала «Роскосмос Медиа». В ответ на это руководитель госкорпорации записал песню «Русские», слова для которой сочинил сам, а музыку — казахский музыкант Ильяс Аутов. «Слушайте мою песню. Она про русских. Про нашу борьбу за правду и справедливость, за право России жить своим умом и самостоятельно управлять великой своей многонациональной землей», — ответил Рогозин.

15 июля президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности генерального директора «Роскосмоса». Его место занял Юрий Борисов, до этого занимавший в правительстве России пост вице-премьера.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
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