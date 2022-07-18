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Российские вертолеты отработали уничтожение подлодок

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Ка-27ПС
Ка-27ПС.
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Экипажи российских противолодочных вертолетов Ка-27 и ударных вертолетов Ми-24 морской авиации Балтийского флота отработали действия по уничтожению подводных лодок и сухопутных сил условного противника на учениях под Калининградом. Об этом сообщили в пресс-службе флота, пишет ТАСС.

«Более 20 экипажей корабельных противолодочных вертолетов Ка-27 и ударных вертолетов Ми-24 смешанного вертолетного полка авиасоединения морской авиации в ходе учения отработали задачи по ведению воздушной разведки, поиску и уничтожению подводных лодок условного противника в морских полигонах Балтийского флота, огневой поддержке подразделений армейского корпуса, уничтожению живой силы, легкобронированной и автомобильной техники условного противника», — говорится в сообщении.

Экипажи произвели поиск подлодок с использованием опускаемых гидроакустических станций, сбросили учебные противолодочные и ориентирные морские авиабомбы и выполнили стрельбы из автоматических пушек, установленных в контейнерах УПК-23-250. Также экипажи отработали маневрирование в ходе воздушного боя и заход на цели в условиях радиоэлектронного подавления и применения условным противником средств противовоздушной обороны.

«Всего совершено около 80 вылетов на учебно-боевое применение по морским и наземным полигонам. Учебно-боевые задачи летчики морской авиации выполнили как в дневное, так и в ночное время», — отметили в пресс-службе.

В марте стало известно, что в России разрабатывают модернизированную версию транспортно-боевого вертолета Ми-24П.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Ми-24
Проекты
БФ
Военные учения
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