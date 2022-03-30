Войти
Lenta.ru

В России модернизируют вертолеты Ми-24П

258
0
0
Вертолет Ми-24П несет на себе целый арсенал высокоточного оружия.
Вертолет Ми-24П несет на себе целый арсенал высокоточного оружия.
Источник изображения: Татьяна Кравченко

В России разрабатывают модернизированную версию транспортно-боевого вертолета Ми-24П. Специалисты Национального центра вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова (входит в холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех») запатентовали вертолет с улучшенными характеристиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст патента.

Модернизированный вертолет предназначен для перевозки грузов, транспортировки десанта и обеспечения огневого прикрытия в любое время суток. В документе отмечается, что наиболее близким по конструкции прототипом является вертолет Ми-24П. Модернизация позволит повысить боевую эффективность, эксплуатационную надежность и живучесть машины.

Вертолет получит двухдвигательную силовую установку, цифровой пилотажно-навигационный комплекс и оборудование, которое позволит использовать вооружение в любое время суток. Также модернизированный вертолет оснастят бортовым комплексом обороны, а шлем и кабина экипажа будут совместимы с приборами ночного видения.

Ми-24П отличается от базовой версии вертолета наличием пушки ГШ-2-30К. Также вертолет может нести вооружение на внешней подвеске.

Ранее стало известно, что в России могут сертифицировать беспилотный вертолет R-2200 в 2023 году. Беспилотник может доставлять грузы массой до 80 килограммов на расстояние до 200 километров.

В декабре 2021 года журнал Flight Global выпустил справочник World Air Forces 2022. В исследовании отметили, что вертолеты Ми-24/35 входят в число самых распространенных ударных машин в мире.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-24
Компании
Вертолеты России
Ростех
Похожие новости
15.11.2021
Российский вертолет Ми-8/17 стал вторым по популярности в мире
23.07.2021
Авиапром начинает большую шахматную партию
04.08.2017
"Вертолеты России" отремонтировали четыре Ми-17 для Минобороны Венгрии
06.11.2015
"Вертолеты России" представят в Дубае странам Африки Ка-52 и Ми-28
26.08.2015
Холдинг «Вертолеты России» представит более 10 вертолетов на МАКС-2015
20.05.2015
Холдинг "Вертолеты России" провел день открытых дверей на Московском вертолетном заводе им. М.Л. Миля
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 01:53
  • 1
Шойгу назвал новый самолёт-радар А-100 носителем модернизационного потенциала на несколько десятилетий вперёд
  • 30.03 01:47
  • 1
Американская пресса со ссылкой на Пентагон: Применение ракет ВС РФ на Украине побило рекорды США
  • 30.03 01:39
  • 20967
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 30.03 01:34
  • 1
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 30.03 00:08
  • 3
Патрушев заявил, что у России нет цели сменить власть на Украине
  • 29.03 22:45
  • 2
ВКС РФ сбили за сутки пять самолетов украинских ВВС
  • 29.03 20:37
  • 28
Названо оружие, способное разорвать МиГ на части
  • 29.03 15:54
  • 132
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 29.03 15:52
  • 14
«У нас есть прямое указание президента Путина - нужна сухопутная версия «Калибра»
  • 29.03 15:00
  • 46
Предложения воскрешения самолетов Ту-204 и Ту-334
  • 29.03 12:37
  • 3
Импортозамещенная версия российского самолета МС-21 выйдет в серийное производство с 2024 года
  • 29.03 12:07
  • 1
В России созданы радиационно-стойкие микросхемы для робототехники и космоса
  • 29.03 11:27
  • 6
Onet: Россия осталась одна. Китай ее бросит
  • 29.03 05:44
  • 1
Спецоперация на Украине рождает новую российскую гвардию
  • 29.03 03:39
  • 1
Основные задачи первого этапа операции на Украине успешно выполнены