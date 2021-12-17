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Российские вертолеты Ми-8/Ми-17 стали вторыми в мировом рейтинге

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости.

World Air Forces 2022: многоцелевые вертолеты Ми-8/Ми-17 стали вторыми по популярности

Журнал Flight Global выпустил справочник World Air Forces 2022. В мировом рейтинге популярности военных вертолетов российские многоцелевые машины семейства Ми-8/Ми-17 стали вторыми.

В исследовании отметили, что общемировой парк вертолетов Ми-8/Ми-17 насчитывает около 3000 машин. Доля российских вертолетов составляет 14 процентов от общего числа военных вертолетов в мире. По состоянию на декабрь 2021 года в мире находилось более 19 тысяч военных вертолетов.

Самым распространенным вертолетом признали машины семейства UH-60 Black Hawk, а третье место занял ударный вертолет AH-64 Apache. Также в рейтинг вошли вертолеты Ми-24/35 и американские UH-1 Huey.

Ранее источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил о поставках вертолетов Ми-8АМТШ-ВН в вооруженные силы. Поставки машин пройдут в 2021 и 2022 годах. Вертолет предназначен для огневой поддержки сил специального назначения.

В ноябре генеральный директор холдинга «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» Андрей Богинский рассказал о подготовке к производству вертолетов Ми-26Т2В. Разрешение на серийное производство выдадут до конца 2021 года.

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