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Российские военные получили новые вертолеты огневой поддержки

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Источник изображения: Фото: Антон Тушин / Ростех

Новые вертолеты огневой поддержки Ми-8АМТШ-ВН поступили в российские вооруженные силы. Поставки машин пройдут в 2021 и 2022 годах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Подписаны два контракта, машины должны пойти в войска в течение 2021 и 2022 годов», — отметил источник агентства. При этом он не раскрыл количество вертолетов, которые поставят военным.

Ми-8АМТШ-ВН предназначен для огневой поддержки сил специального назначения. Вертолет получил защитный комплекс «Президент-С», который распознает пуск ракет, осуществляет постановку помех и выпуск ложных целей. Дополнительную защиту кабины экипажа и грузового отсека вертолета обеспечивает кевларовая броня.

Вертолет может нести неуправляемые ракеты, пушечные контейнеры и бомбы. Также Ми-8АМТШ-ВН оснастили комплексом управляемого вооружения. Арсенал машины дополняют четыре пулемета.

Ранее в статье журнала «Арсенал Отечества» сообщили о работе над новой модификацией вертолета Ми-8, которая сможет перевозить багги. Модернизированная машина предназначена для эвакуации раненых и огневой поддержки подразделений.

В декабре прошлого года источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе заявил об успешных испытаниях Ми-8АМТШ-ВН. Он отметил, что вертолет поразил мишени реактивными снарядами, пушками и ракетами «Атака-ВМ».


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
Президент-С
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