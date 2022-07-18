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В США рассказали о боевом лазере для истребителей

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Lockheed Martin demo video of laser system
Lockheed Martin demo video of laser system.
Источник изображения: Lockheed Martin video screenshot

Американская компания Lockheed Martin работает над компактным боевым лазером для тактических истребителей Военно-воздушных сил (ВВС) США. Прототип системы LANCE (Laser Advancements for Next-generation Compact Environments) отправили в Исследовательскую лабораторию ВВС США в феврале, пишет 19FortyFive.

Отмечается, что производитель работает над лазером, который позволит истребителям сбивать зенитные ракеты. Lockheed Martin получила контракт на разработку перспективной системы в 2017 году.

«Это самый маленький, легкий и высокоэнергетический лазер в своем классе мощности, который Lockheed Martin построил на сегодняшний день», — сообщил исполнительный директор компании Тайлер Гриффин.

В основе LANCE лежат наработки по наземной машине для армии США, которую создают в рамках программы Robust Electric Laser Initiative. LANCE в шесть раз меньше армейского лазера. Также авиационная система получила контейнер с системой управления лучом.

Издание отмечает, что пока испытательный полет самолета с LANCE не профинансировали.

В мае компания Raytheon сообщила, что система с 50-киловаттным боевым лазером в ходе испытаний уничтожила несколько летящих артиллерийских мин.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
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