Войти
Lenta.ru

Армия США лазером сбила артиллерийскую мину

652
0
0
50-киловаттный боевой лазерный модуль
Созданный Raytheon 50-киловаттный боевой лазерный модуль, установленный на боевую машину Stryker,.
Источник изображения: JIM KENDALL/U.S. ARMY

В ходе испытаний, состоявшихся на полигоне Уайт-Сэндс армии США в Нью-Мексико, лазерная система, предназначенная для защиты наземных войск от беспилотников и самолетов, успешно сбила несколько находящихся в полете артиллерийских мин. Об этом пишет журнал Popular Mechanics, ссылаясь на пресс-релиз компании Raytheon.


Созданный Raytheon 50-киловаттный боевой лазерный модуль, установленный на боевую машину Stryker,.
Источник: JIM KENDALL/U.S. ARMY

Соответствующие испытания прошли в ходе программы Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense (DE M-SHORAD), в рамках которой разрабатывается оружие направленной энергии — оно должно стать частью перспективной системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия.

Отмечается, что созданный Raytheon 50-киловаттный боевой лазерный модуль, установленный на боевую машину Stryker, успешно обнаружил, отследил и уничтожил несколько летящих 60-миллиметровых артиллерийских мин. Первые четыре подобных установки армия США должна получить уже в этом году.

Popular Mechanics отмечает, что неизвестно, будет ли комплекс DE M-SHORAD эффективен против 122-миллиметровых снарядов установки 9П132 «Град-П» и сразу нескольких летящих артиллерийских мин.

В мае российский вице-премьер Юрий Борисов рассказал о применении Вооруженными силами России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса лазерного комплекса «Задира», способного уничтожать цели на расстоянии пяти километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
Россия
США
Продукция
Stryker
Град РСЗО
Компании
Raytheon
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
БПЛА
Похожие новости
21.12.2020
Каким будет лазерное оружие в России и в мире
09.10.2020
Не боится помех: военные США улучшили систему глобальной навигации
29.07.2020
$29 млрд в помощь: как США будут спасать оборонку
29.06.2020
Реактивная артиллерия будущего
14.02.2018
"Луч смерти": преимущества, недостатки и перспективы лазерного оружия США и России
07.06.2017
"Премьер" дальнего видения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 16:42
  • 26461
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.05 16:33
  • 54
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 20.05 15:50
  • 7
В «Ростехе» назвали сроки начала серийного производства истребителя Checkmate
  • 20.05 14:52
  • 5
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 20.05 14:52
  • 1
Минобороны не считает буквы Z и V официальными воинскими символами
  • 20.05 14:18
  • 12
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 20.05 13:57
  • 11
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 20.05 13:56
  • 33
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 20.05 12:10
  • 3
В США рассказали о «серьезной проблеме» российских Ка-52
  • 19.05 21:34
  • 8
Борисов рассказал об использовании ВС РФ лазерного оружия в спецоперации
  • 19.05 13:45
  • 2
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 19.05 13:25
  • 2
В кабмине сообщили о поставке в ВС РФ оружия на новых физических принципах
  • 19.05 13:16
  • 79
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 19.05 12:51
  • 2
Минобороны РФ показало кадры боевой работы ЗРК «Тор-М2У» и «Тор М-3» в ходе спецоперации
  • 19.05 10:50
  • 4
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31