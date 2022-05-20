Армия США лазером сбила артиллерийскую мину

В ходе испытаний, состоявшихся на полигоне Уайт-Сэндс армии США в Нью-Мексико, лазерная система, предназначенная для защиты наземных войск от беспилотников и самолетов, успешно сбила несколько находящихся в полете артиллерийских мин. Об этом пишет журнал Popular Mechanics, ссылаясь на пресс-релиз компании Raytheon.

Созданный Raytheon 50-киловаттный боевой лазерный модуль, установленный на боевую машину Stryker,. Источник: JIM KENDALL/U.S. ARMY

Соответствующие испытания прошли в ходе программы Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense (DE M-SHORAD), в рамках которой разрабатывается оружие направленной энергии — оно должно стать частью перспективной системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия.

Отмечается, что созданный Raytheon 50-киловаттный боевой лазерный модуль, установленный на боевую машину Stryker, успешно обнаружил, отследил и уничтожил несколько летящих 60-миллиметровых артиллерийских мин. Первые четыре подобных установки армия США должна получить уже в этом году.

Popular Mechanics отмечает, что неизвестно, будет ли комплекс DE M-SHORAD эффективен против 122-миллиметровых снарядов установки 9П132 «Град-П» и сразу нескольких летящих артиллерийских мин.

В мае российский вице-премьер Юрий Борисов рассказал о применении Вооруженными силами России в ходе специальной военной операции по защите Донбасса лазерного комплекса «Задира», способного уничтожать цели на расстоянии пяти километров.