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Военное обозрение

Британия подписала контракт на ремонт списанного тральщика М 41 Quorn типа Hunt для ВМС Литвы

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Источник изображения: topwar.ru

Выкупленный литовским Министерством обороны в 2020 году у Великобритании морской тральщик-искатель мин М 41 Quorn типа Hunt войдет в состав литовских ВМС не раньше 2024 года. Договор на ремонт и модернизацию корабля удалось заключить только сейчас.

В 2020 году Минобороны Литвы приобрело у Великобритании списанный тральщик М 41 Quorn типа Hunt. Сделка была проведена через агентство по реализации военного имущества британского Минобороны, стоимость тральщика составила 1 млн. фунтов стерлингов. При этом оговаривалось, что перед передачей корабль пройдет необходимый ремонт и модернизацию. Войти в состав ВМС Литвы тральщик должен был в 2022 году, однако британцы с ремонтом затянули.

И вот наконец-то долгожданная для Вильнюса новость, Минобороны Великобритании заключило контракт на ремонт тральщика М 41 Quorn. 12 июля победителем тендера UK DESA была объявлена британская судостроительная компания Harland & Wolff Group. Работы по восстановлению корабля планируется вести на верфи Appledore на юго-западе Англии. Займут они от 18 до 24 месяцев. Сообщается, что в ходе работ тральщик получит новые двигатели, гидролокатор, вооружение и обновление других систем.

В 2008 году Литва приобрела у Великобритании два аналогичных тральщика типа Hunt, также выведенных из состава британского флота. В 2011 году они вошли в состав ВМС Литвы как M 53 Skalvis и M 54 Kuršis.

Всего в составе ВМС Великобритании в период с 1980 по 1989 год находилось 13 тральщиков типа Hunt. Стандартное водоизмещение кораблей - 762 тонны, длина - 60 метров, ширина - 9,8 метров, осадка - 2,2 метра. Силовая установка - два дизеля Napier Deltic, скорость хода - 15 узлов, дальность - 1500 миль на 12 узлах. Экипаж - 45 человек, из них 6 офицеров.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Литва
Проекты
2020-й год
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