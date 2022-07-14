Войти
ixbt.com

«Лаборатория Касперского» вышла из проекта по созданию российского смартфона для военных

814
0
0
Аквариус
Аквариус.
Источник изображения: ixbt.com

Он был представлен в декабре 2021 года

Руководитель группы по развитию бизнеса в подразделении KasperskyOS Виктор Ивановский сообщил «Ведомостям», что «Лаборатория Касперского» вышла из проекта по созданию защищённого смартфона для военных, которым занималась совместно с отечественным разработчиком мобильных устройств «Аквариус».

Речь идёт о смартфоне Aquarius NS M11, который позиционировался как устройство, ориентированное главным образом на военных и спецслужбы. Aquarius NS M11 был представлен в декабре 2021 года.

Смартфон, или КПК, как его называли в компании, мог работать под управлением разных операционных систем. Изначально была представлена модель Aquarius NS M11 на операционной системе KasperskyOS, разработанной «Лабораторией Касперского». Также в декабре было подтверждено, что смартфон будет работать под управлением операционной системы «Аврора», разработкой которой сегодня занимается «Ростелеком», и получит версию с Android 9.0.

Такой смартфон должен «обеспечивать защищённый доступ к информационным системам предприятия, поддерживать работу электронного документооборота с использованием электронной подписи и служить средой исполнения для прикладных приложений, помогающих решать рабочие задачи сотрудников компаний и учреждений».

Представитель «Аквариуса» заявил, что в данной модели смартфона использовался процессор на архитектуре ARM. При этом есть сведения, что KasperskyOS не работает на процессорах такой архитектуры. В самой «Лаборатории Касперского» не стали комментировать совместимость с ARM.

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 19:17
  • 16
Мантуров станет вице-премьером, сохранив пост главы Минпромторга
  • 14.07 18:53
  • 1
В США оценили возможности российской армии вернуть Аляску
  • 14.07 18:08
  • 4
Почему до сих пор не уничтожена украинская ПВО
  • 14.07 17:55
  • 5
Кремль не анонсирует кадровые перестановки - Песков
  • 14.07 17:18
  • 29152
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.07 16:21
  • 7
Командир расчета "Тор-М1" раскрыл хитрости противника на Украине
  • 14.07 15:56
  • 22
«Змеевик» из Приморья в считанные минуты долетит до Гавайев»
  • 14.07 15:41
  • 51
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 14.07 14:30
  • 1
Космонавты на МКС прекратят пользоваться европейским манипулятором
  • 14.07 10:56
  • 3
США используют «иранские беспилотники» против России
  • 14.07 07:53
  • 3
Рогозин поручил российскому экипажу на МКС прекратить работу с ERA
  • 14.07 07:45
  • 1
Насытить фронт и оснастить армейские порядки: основания для возможной закупки иранских беспилотников
  • 14.07 03:58
  • 2
«Рецепт против американских HIMARS на Украине есть. Это «Торнадо-С»
  • 14.07 03:48
  • 1
Глава департамента МИД: РФ прорабатывает возможность выплат взносов в ООН в рублях
  • 14.07 03:21
  • 3
Остров преткновения