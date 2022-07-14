«Лаборатория Касперского» вышла из проекта по созданию российского смартфона для военных

Он был представлен в декабре 2021 года

Руководитель группы по развитию бизнеса в подразделении KasperskyOS Виктор Ивановский сообщил «Ведомостям», что «Лаборатория Касперского» вышла из проекта по созданию защищённого смартфона для военных, которым занималась совместно с отечественным разработчиком мобильных устройств «Аквариус».

Речь идёт о смартфоне Aquarius NS M11, который позиционировался как устройство, ориентированное главным образом на военных и спецслужбы. Aquarius NS M11 был представлен в декабре 2021 года.

Смартфон, или КПК, как его называли в компании, мог работать под управлением разных операционных систем. Изначально была представлена модель Aquarius NS M11 на операционной системе KasperskyOS, разработанной «Лабораторией Касперского». Также в декабре было подтверждено, что смартфон будет работать под управлением операционной системы «Аврора», разработкой которой сегодня занимается «Ростелеком», и получит версию с Android 9.0.

Такой смартфон должен «обеспечивать защищённый доступ к информационным системам предприятия, поддерживать работу электронного документооборота с использованием электронной подписи и служить средой исполнения для прикладных приложений, помогающих решать рабочие задачи сотрудников компаний и учреждений».

Представитель «Аквариуса» заявил, что в данной модели смартфона использовался процессор на архитектуре ARM. При этом есть сведения, что KasperskyOS не работает на процессорах такой архитектуры. В самой «Лаборатории Касперского» не стали комментировать совместимость с ARM.