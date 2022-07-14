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Израиль рассекретит стелс-ракету нового поколения

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Ice Breaker missile
Многофункциональная ракета воздушного базирования Ice Breaker.
Источник изображения: Rafael Advanced Defense Systems

Компания Rafael Advanced Defense Systems объявила о планах рассекретить в текущем месяце новую многофункциональную ракету воздушного базирования Ice Breaker дальностью полета до 300 километров, предназначенную для поражения воздушных, морских и наземных целей. Об этом сообщает издание Defense News.

Презентацию программы, частью которой выступает представленная ранее ракета Sea Breaker, планируется провести 18-22 июля на международном авиасалоне в Фарнборо (Великобритания).

Отмечается, что дозвуковая малозаметная ракета способна выполнять полет на небольшой высоте, не зависит от системы Global Positioning System (GPS), использует элементы искусственного интеллекта и способна действовать в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Запускать ракету можно с истребителя, вертолета или контейнерной установки.

Разработка оружия близится к завершению, его потенциальными заказчиками называются страны Европы.

В июне 2021 года Rafael Advanced Defense Systems представила автономную высокоточную ракетную систему большой дальности Sea Breaker, которая на анимационном видео уничтожила российский ракетный катер советского производства.

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Страны
Великобритания
Израиль
Компании
Rafael
Проекты
GPS
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