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В Израиле показали видео с уничтожением российского ракетного катера

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Корабль проекта 1241 "Молния"
Корабль проекта 1241 "Молния".
Источник изображения: РИА Новости/Игорь Зарембо

Один из крупнейших израильских производителей в сфере военно-промышленного комплекса компания Rafael Advanced Defense Systems представила автономную высокоточную ракетную систему 5-го поколения большой дальности Sea Breaker. Фирма презентовала новую крылатую ракету в анимационном видео, демонстрирующем уничтожение российского ракетного катера советского производства. Соответствующий ролик появился на сайте компании.

Сообщается, что новая управляемая ракета может уничтожать морские и наземные цели на расстоянии до 300 километров в условиях сильного радиоэлектронного противодействия. По информации производителя, одной ракеты достаточно, чтобы нейтрализовать корабль размером с фрегат. Отмечается, что система может размещаться на катерах, корветах, а также на береговых высокомобильных пусковых установках SPYDER компании Rafael.

В анимационном ролике, размещенном на сайте производителя, показано уничтожение ракетного катера с бортовым номером 962. По информации РИА Новости, такой катер Р-71 «Шуя» (проект 1241) был спущен на воду в 1983 году и входит в состав Черноморского флота Военно-морского флота (ВМФ) России.

Ракетные катера проекта 1241«Молния» строились в СССР и России с 1979 по 1996 годы. Серия состоит из нескольких подтипов, отличающихся между собой составом вооружения и типом энергетической установки.


Варвара Кошечкина

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Компании
Rafael
Проекты
ЧФ
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