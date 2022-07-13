Рогозин назвал решение Европы разорвать сотрудничество с «Роскосмосом» по ExoMars саботажем

В ответ российский экипаж МКС прекращает работу с ERA — дистанционно управляемым роботом-манипулятором, разработанным Европейским космическим агентством.

Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер сообщил, что правящий совет поручил официально прекратить приостановленное в марте сотрудничество с госкорпорацией «Роскосмос» по миссии ExoMars. Об этом он написал в твиттере.

Как утверждает глава ЕКА, обстоятельства, которые повлияли на взаимодействие с российской стороной, — конфликт на Украине и введенные из-за него санкции против Москвы — все еще сохраняются. «Варианты дальнейших действий с другими партнерами будут представлены на брифинге для СМИ 20 июля, подробности появятся позже», — заявил Ашбахер. Ранее в ЕКА отмечали, что ожидают поддержки от Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США.

На новость оперативно отреагировал гендиректор российского космического ведомства Дмитрий Рогозин. «А подумал ли этот глава Европейского космического агентства, труд скольких тысяч ученых и инженеров в Европе и России перечеркнул он своим решением? Готов ли он ответить за саботаж совместной марсианской миссии? Нет, не перед такими же, как он, безответственными бюрократами в Еврокомиссии. Перед человечеством ответить готов?» — написал он в своем телеграм-канале.

И тут же глава «Роскосмоса» заявил об ответных шагах: российский экипаж Международной космической станции прекращает работу с ERA (European Robotic Arm, «Европейская роботизированная рука») — дистанционно управляемым роботом-манипулятором, разработанным в Германии и установленным в мае 2021 года на модуле «Наука». «Пусть сам Ашбахер со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни», — подытожил Рогозин.

Несмотря на недавние сообщения СМИ о возобновлении переговоров по ExoMars 2022, речь шла лишь возврате оборудования — российского, которое застряло в Италии, и европейского, которое находится в России. Миссию, видимо, перенесут как минимум на 2026 год, так как раньше запуск провести нельзя — стартовое окно открывается раз в 26 месяцев.

Программа ExoMars нацелена на поиск органических молекул либо маркеров жизни на Красной планете. Первый этап реализовали в 2016 году, однако эту часть миссии нельзя назвать полностью успешной: спускаемый модуль «Скиапарелли» разбился при посадке из-за преждевременного отключения тормозных двигателей. Другая составляющая программы — орбитальный зонд Trace Gas Orbiter, весной 2018 года он благополучно приступил к исследованию атмосферы Марса.

Сроки запуска ExoMars 2022 много раз сдвигали, в последнее время его хотели провести в этом сентябре. Россия должна была предоставить ракету-носитель «Протон-М», спускаемый аппарат и посадочную платформу «Казачок». В 2023 году, после посадки на Красную планету, автономный шестиколесный европейский ровер «Розалинд Франклин» присоединился бы к двум марсоходам, посадочному модулю NASA и китайскому аппарату, а «Казачок» продолжил бы работать как автоматическая станция.

Однако с началом спецоперации на Украине все поставили на паузу, и теперь будущее ExoMars 2022 выглядит туманно. Как отмечал Рогозин, Россия в силах самостоятельно реализовать миссию либо привлечь к участию других партнеров, к примеру Китай. Но от «Розалинд Франклин» — одной из главных составляющих программы — в любом случае придется отказаться, да и не ясно, сколько придется заново готовиться к запуску.

«Казачок» пока так и остается в Италии из-за приостановки авиасообщения с ЕС. Но глава «Роскосмоса» вновь пообещал его вернуть «в родную станицу».