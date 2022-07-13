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Правительство России одобрило «Сферу» на 95 миллиардов рублей

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Проект «Сфера»
Проект «Сфера».
Источник изображения: industry-hunter.com

Правительство России одобрило проект «Сфера» с объемом бюджетного финансирования в размере 95 миллардов рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на презентацию первого заместителя главы «Роскосмоса» по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича.

«6 апреля 2022 года федеральный проект "Сфера" был одобрен правительством РФ с объемом бюджетного финансирования 95 млрд рублей», — говорится в материалах.

В июне РИА Новости рассказали в «Роскосмосе», что реализация российского проекта «Сфера» может принести около 2,4 триллиона рублей в валовой внутренний продукт (ВВП) и создать условия для более 33 тысяч новых рабочих мест.

В том же месяце госкорпорация сообщила, что одобренный российским правительством вариант проекта «Сфера» предполагает запуск 162 спутников.

В мае стало известно, что финансирование проекта «Сфера» обойдется в 180 миллиардов рублей, но у госкорпорации уже есть договоренность на этот счет с Минфином.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
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