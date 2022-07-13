Правительство России одобрило «Сферу» на 95 миллиардов рублей

Правительство России одобрило проект «Сфера» с объемом бюджетного финансирования в размере 95 миллардов рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на презентацию первого заместителя главы «Роскосмоса» по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича.

«6 апреля 2022 года федеральный проект "Сфера" был одобрен правительством РФ с объемом бюджетного финансирования 95 млрд рублей», — говорится в материалах.

В июне РИА Новости рассказали в «Роскосмосе», что реализация российского проекта «Сфера» может принести около 2,4 триллиона рублей в валовой внутренний продукт (ВВП) и создать условия для более 33 тысяч новых рабочих мест.

В том же месяце госкорпорация сообщила, что одобренный российским правительством вариант проекта «Сфера» предполагает запуск 162 спутников.

В мае стало известно, что финансирование проекта «Сфера» обойдется в 180 миллиардов рублей, но у госкорпорации уже есть договоренность на этот счет с Минфином.