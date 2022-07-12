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В России рассказали о работе «Градов» в ходе спецоперации

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Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» морской пехоты наносят удары по выявленным огневым позициям артиллерии ВСУ
Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» морской пехоты наносят удары по выявленным огневым позициям артиллерии ВСУ.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Российские военные применяют реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» в ходе специальной военной операции на Украине. Расчеты системы взаимодействуют с беспилотниками, пишет «Красная звезда».

Отмечается, что артиллерийская разведка и расчеты комплексов с беспилотниками передают данные о целях. После этого батарея РСЗО занимает позицию, наносит удар и уходит в запасной район. Там машины перезаряжают и РСЗО занимают новую огневую позицию.

«Целей бывает много. Нам их назначают круглосуточно. Как только утром отстреляли пакет, сразу машина приехала на заряжание и убыла на следующую боевую задачу. По площадным целям, бывает, стреляем не одной машиной, а двумя и даже тремя, не с одной позиции, а сразу с нескольких», — отметил старший наводчик Павел.

«Грады» используют для заградительного огня на маршрутах возможного перемещения противника и для поражения колонн техники. Издание утверждает, что один залп РСЗО может остановить наступление, а шквальный огонь может привести к отступлению противника.

В июне издание 19FortyFive отметило, что РСЗО «Град» остаются на вооружении множества армий по всему миру. Система получила блок из 40 направляющих для запуска снарядов калибра 122 миллиметра.

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Украина
Продукция
Град РСЗО
Проекты
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