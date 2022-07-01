В США рассказали об «используемом повсюду» российском «Граде»

Российскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» можно назвать одной из самых известных РСЗО в мире. Надежные и мощные системы «Град» используются повсюду и остаются на вооружении множества армий по всему миру, пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Уэсли Калп.

Боевая машина РСЗО «Град» может поразить отдельную территорию шквалом огня. Машины БМ-21 строили на шасси автомобилей Урал-375Д, Урал-4320 и ЗиЛ-131. Система получила блок из 40 направляющих на поворотном основании. «Град» использует реактивные снаряды калибра 122 миллиметра.

Отмечается, что максимальная скорость снаряженной РСЗО составляет около 80 километров в час, что делает систему довольно мобильной. «Град» может выпустить 40 снарядов за 20 секунд.

Согласно 19FortyFive, в ходе специальной военной операции на Украине Россия применяет системы «Торнадо-Г», которые стали развитием БМ-21, поэтому «Грады» могут играть второстепенную роль.

«Несмотря на то что российские "Грады" все чаще служат вместе со своими более современными потомками, такими как "Торнадо", вряд ли они будут полностью сняты с вооружения России в ближайшее время, не говоря уже о том, чтобы исчезнуть из арсеналов других операторов», — пишет Калп.

Ранее министерство национальной обороны Румынии сообщило об испытаниях американской РСЗО. В учебном центре провели стрельбы из РСЗО High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).