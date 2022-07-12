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SpaceX вывела на орбиту группу спутников Starlink

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Спутники Starlink в представлении художника. Источник: SpaceX.
Спутники Starlink в представлении художника. Источник: SpaceX.
Источник изображения: naked-science.ru

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту группу из 46 микроспутников Starlink. Это следует из трансляции, которая велась на сайте компании.

Ракету запустили с площадки на базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в штате Калифорния в 18:39 по местному времени (04:39 мск). Ракета вывела 46 спутников связи Starlink версии 1.5 на низкую околоземную орбиту.

После запуска первая ступень ракеты в автоматическом режиме спустилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане.

Ранее стало известно, что SpaceX запустила услугу спутникового интернета Starlink на водном транспорте. Владельцы яхт, катеров и лодок могут приобрести специальные терминалы.

В июне издание SpaceNews сообщило, что SpaceX увидела угрозу в сетях 5G оператора Dish Network. Сеть может создавать помехи в работе Starlink.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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