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SpaceX увидела угрозу в 5G

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Связь
Связь.
Источник изображения: rostec.ru

Развертывание наземных сетей 5G оператором Dish Network может угрожать спутниковой системе Starlink, говорится в письме компании SpaceX к Федеральной комиссии по связи Соединенных Штатов. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание пишет, что сеть Dish Network запрашивает разрешение на работу на частоте 12 гигагерц, на которой предоставляют свои услуги Starlink, OneWeb и другие спутниковые операторы. Как утверждает SpaceX, эксперименты, проведенные в Лас-Вегасе, позволили увидеть, что сеть Dish Network заставит пользователей Starlink «испытывать вредные помехи» более чем в 77 процентах случаев. В 74 процентах имеет место риск полного отключения услуг Starlink.

SpaceNews подчеркивает, что развертывание наземных сетей 5G происходит в основном в крупных городах с плотной застройкой, а не сельской местности, где находятся основные клиенты Starlink. В Dish Network заявили, что изучают претензии SpaceX. Ранее первая призвала Федеральную комиссию по связи Соединенных Штатов отключить абонентов второй, использующих Starlink на движущихся лодках и автомобилях.

В июне глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обвинил американские частные компании в сборе визуальных и радиолокационных данных, чтобы обеспечить Украину сведениями, необходимыми для наведения ракет.

В том же месяце он заявил, что компании, представляющие американскую «частную космонавтику», являются подрядчиками Пентагона или агентами Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
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