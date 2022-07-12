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ЦАМТО

Пентагон: новый пакет военной помощи США Украине будет включать четыре РСЗО HIMARS

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 11 июля. Новый пакет военной помощи США Киеву будет включать четыре американские РСЗО HIMARS, а также боеприпасы к ним.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила 8 июля журналистам в ходе спецбрифинга высокопоставленная представительница Пентагона.

"На сегодняшний день Украине поставлены восемь таких систем. С учетом нового пакета помощи в сумме их число достигнет 12 ед. Хотелось бы отметить, что наша помощь в сфере безопасности формируется на основании четких запросов украинской стороны касательно вооружений, которые помогают им противостоять российской военной операции", – сказала представительница Министерства обороны США, предваряя объявление нового пакета военной помощи Киеву.

По ее словам, США находятся в постоянном контакте с Украиной касательно судьбы поставляемых Киеву вооружений, тщательно отслеживают их использование и учитывают эти данные при планировании новой военной помощи, отмечает агентство.

"Действительно, мы тщательно отслеживаем эти вооружения с того момента, как отправляем их на Украину и до того, как они появляются на поле боя. Мы, военачальники, эксперты и специалисты, находимся в контакте с украинцами, чтобы понять, как они используют эти вооружения. Это очень важно, и эта информация используется при принятии решений насчет следующих пакетов помощи", – сказала высокопоставленный американский военный.

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Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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