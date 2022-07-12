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Интерфакс-АВН

В Приморье экипажи боевых машин Тихоокеанского флота отрабатывают вождение в сложных погодных условиях

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Тренировка роты морской пехоты на новых бронетранспортерах БТР-82А во Владивостоке
Тренировка роты морской пехоты на новых бронетранспортерах БТР-82А во Владивостоке.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Владивосток. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Экипажи боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А приступили к сдаче зачётных упражнений по вождению техники на полигоне боевой подготовки "Бамбурово" Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморском крае, сообщает в понедельник пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.

Занятия проводятся на сложном маршруте при сильном дожде и ветре. В ходе вождения практикуются элементы экстремального вождения на максимальной скорости. Протяжённость экстремальной трассы составляет от 5 до 20 километров.

Как отмечает пресс-служба, экипажи преодолевают естественные и искусственные препятствия, включающие ограниченные проходы на подъёмах, спусках и косогорах, а также различные водные преграды. Механики тренируются вождению боевой техники в проделанных проходах через минные поля и участки заграждений, обозначающие передний край обороны условного противника.

"Кроме того, водители-механики отрабатывают действия при возникновении нештатных ситуаций и по устранению различных неисправностей техники своими силами, а также укрепляют навыки по самостоятельной эвакуации застрявших машин", - говорится в сообщении.

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