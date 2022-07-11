В Киеве заявили о планах строительства заводов по ремонту иностранной бронетехники на Западной Украине

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Украина намерена построить несколько предприятий по обслуживанию и ремонту бронетехники, в том числе поставляемой западными странами. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Как заявил министр, сейчас Украина получает много вооружений западного образца, в том числе бронетехники. Все это "новейшее вооружение" требует обслуживания и ремонта, поэтому принято решение о строительстве нескольких предприятий, способных это обслуживание и ремонт производить.

Поскольку российские ВС периодически наносят удары высокоточным оружием по ремонтным заводам, решено организовывать совместные предприятия на территории стран Восточной Европы, а также на Западной Украине. Других подробностей Резников не привел. Кроме того, в Киеве заявляют о необходимости строительства патронного завода.

Создание баз по восстановлению запчастей, различных комплектующих для техники и даже патронного завода является актуальным

- заявил украинский министр.

Отметим, что вопрос строительства патронного завода на Украине обсуждался с 2014 года, на его строительство даже выделялись средства, но ничего построено не было. В прошлом году в Киеве заявляли сразу о трех проектах: частном патронном заводе, государственном и совместном с Канадой. Все проекты остались на бумаге, ходя на них были выделены средства и очень большие.

В настоящее время на строительство такого объекта у Киева нет ни денег, ни времени. В общем очередной проект для "распила средств", если они будут найдены.