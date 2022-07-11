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Военное обозрение

Пентагон готовит к отправке на Украину еще четыре РСЗО HIMARS

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты готовы к отправке на Украину очередного пакета военной помощи, соответствующий указ уже подписан президентом США Джо Байденом. Как сообщил неназванный представитель Пентагона, на этот раз Киев получит военное оборудование на сумму 400 млн. долларов.

Как пишет американская пресса, основу нового пакета военной помощи составят четыре РСЗО HIMARS в дополнение к восьми, уже отправленным на Украину. Кроме того, в поставку должны войти специальные артиллерийские снаряды повышенной точности калибра 155-мм в количестве 1 тысячи единиц. Также планируется отправить системы контрбатарейной борьбы, армейские автомобили, запчасти и т.д.

Как пояснил представитель Пентагона, США планируют заняться вопросом логистики и восстановления техники на Украине. Это будет основное направление деятельности американцев в последующие месяцы.

Между тем Транспортное командование ВС США подсчитало количество переброшенной с территории Штатов в Европу военной техники, оружия и боеприпасов для Украины. Согласно опубликованной информации, всего с начала специальной военной операции российской армии, т.е. с 24 февраля 2022 года, на Украину было доставлено 140 гаубиц и 224,3 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155-мм, 15 вертолетов, 38 радаров, 38 тысяч ПТРК, 1033 ПЗРК и 1468 ракет к ним. Кроме того, Киев получил 7888 автоматов и пистолетов, примерно 60 млн. патронов к стрелковому оружию, 68,5 тыс. бронежилетов и 50 тыс. касок. Подсчеты вооружения, переданного европейскими союзниками Украине, в США не вели.

Все это доставлялось морским, воздушным и железнодорожным транспортом. Основным хабом, обеспечивающим доставку вооружений на Украину, стал польский аэродром Жешув.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
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