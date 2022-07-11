Вашингтон передаст Украине в качестве очередной помощи военное оборудование на сумму $400 млн

Вашингтон. 8 июля. ИНТЕРФАКС - США приняли решение направить Украине очередную помощь - военное оборудование на сумму $400 млн, сообщают в пятницу американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

"США направят на Украину военную помощь на $400 млн. Мы передадим украинской стороне еще четыре РСЗО HIMARS в дополнение к тем восьми, которые уже отправлены на Украину", - приводят они слова неназванного представителя оборонного ведомства.

Издание Politico отмечает, что также планируется передать Киеву партию из 1 тыс. специальных снарядов повышенной точности для 155-мм артиллерии.

США передадут также украинским военным три армейских боевых автомобиля, системы для контрбатарейной борьбы, запчасти.

"По словам чиновника в последующие месяцы основной для США задачей станет выстраивание возможностей Украины в сферах логистики и восстановления техники", - пишет газета.