Войти
Интерфакс-АВН

Вашингтон передаст Украине в качестве очередной помощи военное оборудование на сумму $400 млн

501
0
0
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: © Пресс-служба президента Украины

Вашингтон. 8 июля. ИНТЕРФАКС - США приняли решение направить Украине очередную помощь - военное оборудование на сумму $400 млн, сообщают в пятницу американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

"США направят на Украину военную помощь на $400 млн. Мы передадим украинской стороне еще четыре РСЗО HIMARS в дополнение к тем восьми, которые уже отправлены на Украину", - приводят они слова неназванного представителя оборонного ведомства.

Издание Politico отмечает, что также планируется передать Киеву партию из 1 тыс. специальных снарядов повышенной точности для 155-мм артиллерии.

США передадут также украинским военным три армейских боевых автомобиля, системы для контрбатарейной борьбы, запчасти.

"По словам чиновника в последующие месяцы основной для США задачей станет выстраивание возможностей Украины в сферах логистики и восстановления техники", - пишет газета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
HIMARS
Похожие новости
16.06.2022
США наступили на Украине на старые грабли
16.06.2022
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: заявления Пентагона о расширении поставок дальнобойных комплексов на Украину вызывают обеспокоенность
14.06.2022
Представитель администрации Зеленского составил список западного оружия для «победы» над Россией
06.06.2022
США сделали из Украины гигантский испытательный полигон
06.06.2022
Запад отправит на Украину РСЗО. Но боится получить "ответку" от России
30.05.2022
Австралия приобретет американские ракетные комплексы HIMARS
27.04.2022
Польша намерена увеличить закупки оружия в США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.07 17:03
  • 29014
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.07 16:34
  • 12
«Посейдон». Ошибка или достижение?
  • 11.07 15:03
  • 2
В уникальных отношениях России и Израиля увидели глубокую трещину
  • 11.07 15:01
  • 40
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 11.07 13:57
  • 2
Остров преткновения
  • 11.07 13:57
  • 2
"Цель №1". Кто ищет способы уничтожения Крымского моста
  • 11.07 11:47
  • 0
«Теплый» прием украинских беженцев в Европе
  • 10.07 23:13
  • 11
Спецоперация до победного конца
  • 10.07 12:03
  • 4
Командир расчета "Тор-М1" раскрыл хитрости противника на Украине
  • 09.07 18:17
  • 2
Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой
  • 09.07 17:05
  • 7
Oshkosh Defense подписала контракт на поставку ББМ JLTV ВС США и нескольким инозаказчикам
  • 09.07 15:51
  • 3
«Символическая доставка флага» на остров Змеиный стоила жизни солдатам ВСУ
  • 09.07 13:36
  • 2
МиГ-21бис – вооружен и по-прежнему опасен
  • 09.07 10:46
  • 5
Кровавый опыт войны в Афганистане научил бронировать "КамАзы" и "Уралы"
  • 09.07 08:00
  • 4
Какую Украину мы освобождаем