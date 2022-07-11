На верфи MHI спущен на воду патрульный корабль класса "Шунко" для Береговой охраны Японии

ЦАМТО, 8 июля. На верфи Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Симоносеки (префектура Ямагути) 30 июня состоялась церемония спуска на воду третьего 6000-тонного патрульного корабля класса "Шунко" (Shunko), (PLH-43) "Асанаги" (Asanagi), предназначенного для Береговой охраны Японии.

По информации Navalnews.com, корабль был заказан в 2019 году. Как ожидается, он будет передан Береговой охране Японии в 2023 году после дооснащения оборудованием и проведения испытаний.

По имеющейся информации, длина корабля составляет 140 м, ширина – 16,5 м, водоизмещение – 6000 т. Он оснащен главной энергетической установкой с четырьмя дизельными двигателями IHI-SEMT Pielstick 16 PC2.5 V400. Максимальная скорость составляет 25 узлов, дальность хода – 20 тыс. морских миль. Корабль оснащен двухкоординатной РЛС обнаружения OPS-14, навигационной РЛС MS-1596, РЛС JMA 8303. В состав вооружения входят 40-мм артиллерийская установка Bofors Mk.4 или две 20-мм артиллерийские установки JM61. На борту могут размещаться два средних вертолета AS-332 или EC-225.

Как сообщал ЦАМТО, финансирование строительства головного патрульного корабля серии, (PLH-41) "Мизухо" (Mizuho), было включено в бюджет Японии на 2015 ф.г. Закупка второго корабля, (PLH-42) "Шунко", по измененному проекту была предусмотрена бюджетом на 2016 ф.г. "Мизухо" был спущен на воду в ноябре 2018 года и принят на вооружение в сентябре 2019 года. "Шунко" был принят на вооружение в феврале 2020 года.