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ТАСС

Путин: РФ смогла добиться результатов по созданию передового оружия при маленьком бюджете

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

По словам президента, это получилось благодаря концентрации ресурсов на основных направлениях

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россия, несмотря на сравнительно небольшой военный бюджет, смогла достичь необходимых результатов по созданию передового вооружения. Это получилось благодаря концентрации ресурсов на основных направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе общения с победителями конкурса "Лидеры России".

"Меня, во всяком случае раньше, много раз спрашивали коллеги, как это с учетом объема бюджета Минобороны России удается добиться таких результатов, которые у нас есть, с точки зрения создания современных образцов уникального оружия, которого до сих пор ни у одной страны мира нет, - сказал глава государства. - Это при том бюджете, он по сравнению с ведущими военными странами просто очень маленький: мы занимаем где-то 7-8 место".

"Ответ очень простой: мы сосредотачиваем усилия - и бюджетные, и политические, административные ресурсы - на достижении основных результатов на главных направлениях. И это дает возможность добиться того результата, к которому мы стремились, в том числе благодаря экономике военного ведомства", - отметил Путин.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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1 комментарий
№1
08.07.2022 01:32
От провала спасает советский Калибр, Искандер разработанный при Ельцине и Орлан-10 разработанный при Медведеве и Сердюкове, а этот все про супероружие рассказывает, хотя за 20 лет ничего не сделал.
Единственный умный министр и то при Медведеве был, да и глава Генштаба при Медведеве умный был и с Грузией такого позора не было
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