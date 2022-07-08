Путин: РФ смогла добиться результатов по созданию передового оружия при маленьком бюджете

По словам президента, это получилось благодаря концентрации ресурсов на основных направлениях

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россия, несмотря на сравнительно небольшой военный бюджет, смогла достичь необходимых результатов по созданию передового вооружения. Это получилось благодаря концентрации ресурсов на основных направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе общения с победителями конкурса "Лидеры России".

"Меня, во всяком случае раньше, много раз спрашивали коллеги, как это с учетом объема бюджета Минобороны России удается добиться таких результатов, которые у нас есть, с точки зрения создания современных образцов уникального оружия, которого до сих пор ни у одной страны мира нет, - сказал глава государства. - Это при том бюджете, он по сравнению с ведущими военными странами просто очень маленький: мы занимаем где-то 7-8 место".

"Ответ очень простой: мы сосредотачиваем усилия - и бюджетные, и политические, административные ресурсы - на достижении основных результатов на главных направлениях. И это дает возможность добиться того результата, к которому мы стремились, в том числе благодаря экономике военного ведомства", - отметил Путин.