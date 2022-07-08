Минобороны РФ впервые официально подтвердило применение БМПТ «Терминатор» в ходе СВО на Украине

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Министерство обороны РФ впервые показало видео с БМПТ «Терминатор», предназначенном для огневого сопровождения и защиты танковых колонн в ходе СВО на Украине.

Кадры работы новой боевой машины, а также регламентного технического обслуживания одного из «Терминаторов» продемонстрировал в своем сюжете российский информационный телеканал «Известия».

После выполнения боевого задания техники проверили работу боевого модуля, установили противотанковые ракеты, провели корректировку ходовой части машины. Начальник пункта технического обслуживания, на котором проводятся регламентные работы с БМПТ, отметил, что машина через несколько часов вернется к выполнению боевой задачи.

«Терминатор» оснащен спаренной тридцатимиллиметровой автоматической пушкой 2А42, способной поражать как наземные, так и воздушные цели в любом направлении. Повышенную огневую мощь БМПТ обеспечивают два гранатомета, танковый пулемет «Калашников» и четыре противотанковые управляемые ракеты «Атака-Т». Машина обладает новейшими средствами защиты третьего поколения "Реликт" и комбинированной бронёй, которая используется на современных российских танках.

Машина не единожды уже доказала свою высокую эффективность и боевую мощь на поле боя

— рассказывает начальник пункта технического обслуживания Матвей.

Это первое официальное сообщение российского военного ведомства о применении «Терминаторов» в ходе СВО на Украине. Хотя, судя по сообщениям и фотографиям в соцсетях, БМПТ впервые была замечена еще в мае в боях под Северодонецком. Известно, что боевую обкатку машина получила еще в Сирии.

Американский пехотный офицер Брент Иствуд в статье для 19FortyFive назвал новую БМПТ «секретным оружием Путина» в спецоперации на Украине. По словам американского эксперта, «Терминатор» сковывает пехоту противника беглым массированным огнем и не дает возможности противнику применять ПТРК против наступающих танков, обеспечивая высокую эффективность атаки российских войск.

В то время как страны НАТО отправляют Киеву в основном устаревшие виды вооружений, ВС РФ регулярно проводит в ходе выполнения спецоперации на Украине испытания в реальных боевых условиях новейших военных разработок. И в отличие от западных установок, которые, как жалуются сами украинские солдаты, постоянно выходят из строя, наша боевая техника демонстрирует отличные результаты.