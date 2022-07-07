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Интерфакс-АВН

Военные Белоруссии заявляют, что при вооруженном конфликте первым объектом для ответного удара станет инфраструктура Польши

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РСЗО Полонез
РСЗО Полонез.
Источник изображения: belvpo.com

Минск. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Белоруссия готова адекватно отвечать на провокации Запада, территория Польши с ee военной инфраструктурой в случае начала конфликта станет первоочередным объектом удара, заявил начальник Главного разведывательного управления - замначальника Генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин.

"В то же время (и это надо понимать прежде всего польскому руководству) в случае начала конфликта территория Польши с ee военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры", - приводит слова Косыгина в среду госагентство БелТА.

"Мы готовы к различным сценариям развития обстановки. Не хотелось бы, чтобы этот сценарий был военным, но на Западе должны четко понимать, что наш ответ на любого рода вооруженные провокации однозначно будет адекватным и жестким", - добавил замначальника Генштаба.

Он считает, что "особого внимания с точки зрения оценки вызовов и военных угроз, в том числе для нашего государства, заслуживает проводимый комплекс мероприятий по развертыванию европейского сегмента системы противоракетной обороны США".

Он утверждает, что в Польше в настоящее время завершается процесс ввода в эксплуатацию базы противоракетной обороны.

"Более того, весь комплекс военных приготовлений Запада, в том числе на территории Польши, свидетельствует о планомерной отработке Вашингтоном и Брюсселем под предлогом сдерживания угрозы с Востока механизмов создания в кратчайшие сроки группировок войск (сил) для их возможного применения на соответствующих операционных направлениях, а также всестороннего обеспечения их действий. По сути, это является подготовкой к ведению военных действий на восточном направлении", - сказал Косыгин.

2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдал приказ вооруженным силам республики взять под прицел центры принятия решений в столицах стран Запада.

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Белоруссия
Польша
США
Компании
ГРУ
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