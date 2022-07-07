Минобороны Индии озадачено выбором самолётов для авиации ВМС: покупки российских палубных истребителей в планах нет

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Военно-морские силы Индии решают, кому из потенциальных поставщиков истребителей для морской авиации отдать предпочтение – США или Франции. Речь идет о поставках более двух десятков самолетов, заявили высокопоставленные представители ВМС Индии, сообщает индийская пресса.

В настоящее время, по утверждению издания The Print, ВМС Индии готовят отчет об оперативной демонстрации возможностей двух самолетов – истребителей Rafale M французской фирмы Dassault Aviation и F/A 18 Super Hornet американской компании Boeing. Подготовить документ должны в течение двух месяцев, но пока от компаний собираются запросить дополнительные сведения.

После подготовки отчета ВМС Индии передадут в Министерство обороны Индии предложение о закупках. Это произойдет уже в конце 2022 года, полагают источники в военно-морском командовании. Как заявил заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Индии вице-адмирал С.Н.Гормаде, испытания проводятся с целью получения самолетов, которые могли бы подниматься с авианосцев.

Гормаде также рассказал о межправительственном контракте и подчеркнул, что военно-морской флот видит, какую выгоду может извлечь из контракта индийская военная промышленность. Что касается точного количества самолетов, то пока оно не определено. Изначально ВМС Индии ориентировались на приобретение 57 самолетов. Но в настоящее время вероятное количество истребителей, которые собираются купить в Нью-Дели, составляет 26.

В командовании ВМС Индии заявили также о наличии интереса к двухмоторному палубному истребителю (TEDBF), над которым работает Организация оборонных исследований и разработок (DRDO).

Источник изображения: topwar.ru

Перспективный истребитель TEDBF для ВМС Индии. Фото: Википедия / Josh097

В настоящее время морская авиация ВМС Индии эксплуатирует самолеты МиГ-29К российского производства. Но поскольку к 15 августа 2022 года в Индии запланировано введение в строй второго авианосца ВМС страны, потребность в самолетах у морской авиации страны расширяется. При этом в планах у индийского Минобороны покупки российских палубных истребителей нет.

В то же время, командование ВМС не хочет приобретать слишком много дорогостоящих иностранных самолетов. Сейчас задача индийской морской авиации – поддержать свою боеспособность в ожидании поставок TEDBF – самолетов отечественного производства. Кроме того, многие самолеты МиГ-29К будут выведены из эксплуатации в течение следующего десятилетия, поэтому индийской морской авиации нужны самолеты, которые могли бы их заменить.

Что касается того, какому самолету отдадут предпочтение в ВМС Индии, то пока командование морской авиации хранит молчание по этому вопросу. Военные отмечают, что и Rafale, и Super Hornet достойны. Окончательный отчет, вероятно, даст более подробную информацию об обоих самолетах с точки зрения нужд и потребностей индийской морской авиации.