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Интерфакс-АВН

Лавров назвал ложью заявления о том, что Россия сама обстреливает свои города для срыва поставок Украине западных вооружений

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Ханой. 6 июля. ИНТЕРФАКС- Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ложью заявления украинской стороны о том, что Россия сама обстреливает свои города для срыва поставок западного вооружения Киеву.

"Ну если коротко - врут", - сказал он в среду журналистам в Ханое, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие заявления украинской стороны.

По словам министра, "факты хорошо известны, факты эти предъявляются нашим министерством обороны на ежедневной основе".

"Западные страны, конечно, должны осознавать свою ответственность, независимо как и что толкует (президент Украины Владимир) Зеленский и его команда, Запад должен осознавать свою ответственность за гибель мирных жителей, прежде всего, на Донбассе, в других частях Украины, где киевский режим использует эти вооружения против мирного населения", - заявил Лавров.

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Страны
Вьетнам
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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