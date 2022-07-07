В Японии захотели создать постройку для жизни на Луне и Марсе

Киотский университет и строительная компания Kajima планируют создать совместную постройку, которая в будущем подойдет для жизни людей на Марсе и Луне. Об этом сообщает японская газета The Japan Times.

Как отмечает издание, одной из основных задач является воссоздание внутри здания аналога земной гравитации. Исследователи хотят добиться этого с помощью необычной формы постройки: жилище предлагается сделать в виде перевернутого конуса, вращающимся вокруг своей оси. Отмечается, что вырабатываемая таким образом центробежная сила позволит сформировать гравитационное притяжение.

Стоимость проекта не раскрывается, однако ученые признают, что это станет одной из главных проблем.

Марсианская гравитация составляет 38 процентов от земной, а на Луне — только одной шестой от земной.

Ранее группа американских ученых из Университета Калифорнии в Беркли (UCB) придумала новый эффективный источник энергии для будущих колоний на Марсе. Согласно расчетам, применение солнечных батарей гораздо выгоднее, чем доставка и строительство атомных реакторов.